Региональные банки на собственном ресурсе далеко не уедут

Ушедший год в банковском секторе Дальнего Востока прошел под знаком поглощения привлекательных региональных банков западным и российским капиталом. В этом году "раздел" кредитных организаций продолжится.

Иностранцам нравится "прозрачность"

В минувшем году в местный сектор наконец-то вошел иностранный капитал - весной на Дальний Восток вышли Европейcкий банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с International Finance Corporation (IFC), выкупившие 25% плюс один голос в Примсоцбанке (Владивосток, третий по величине банк на Дальнем Востоке).

ЕБРР и IFC входят в число известных финансово-кредитных институтов в мире, приоритетными направлениями деятельности которых являются содействие в развитии и финансовая поддержка в виде инвестиций и кредитов для проектов и финансовых организаций в странах с переходной и развивающейся экономикой.

Еще в 2006 г. IFC сообщила о выделении Примсоцбанку субординированного кредита на 150 млн руб. с возможностью его конвертации в акции. В августе на внеочередном собрании акционеров банка было принято решение о проведении допэмиссии, в результате которой уставный капитал Примсоцбанка увеличивается со 127 млн руб. до 169,333 млн руб. Пакет акций, равный величине допэмиссии, в размере 25% плюс одна акция выкупили по закрытой подписке ЕБРР (12,35075%) - и IFC (12,64925%). Цена размещения одной акции составила 70,03 руб., что принесло банку 296,5 млн руб. Следовательно, сам банк был оценен почти в 1 млрд руб.

"Это очень надежный банк, у него качественный портфель и высокое качество менеджмента, - прокомментировал выбор Примсоцбанка представитель ЕБРР Майкл ТЕЙЛОР. - Также банк придерживается правильной стратегии развития". "Это первый банк на Дальнем Востоке России, где мы размещаем свои инвестиции. Этот банк интересен нам, поскольку занимается стратегически важными для нас направлениями - ипотекой, потребительским кредитованием. К тому же этот банк для нас наиболее прозрачен", - согласился представитель IFC Томаш ТЕЛЬМА.

Привлеченные долгосрочные ресурсы руководство Примсоцбанка направит на развитие ипотечного кредитования и кредитования для малого и среднего бизнеса, в частности, на инвестиционные проекты для развития бизнеса. Кроме того, в планах Примсоцбанка продвижение филиальной сети в западные регионы страны. Позже новые акционеры "выровняли" свои доли до 12,500001%, в октябре 2007 г. ввели в совет директоров Примсоцбанка двух своих представителей - советника Международной финансовой корпорации Грега АЛТОНА и Майкла Тэйлора.

Сегодня оставшиеся акции контролирует председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ. Ему лично принадлежит 34,86598% и 100% в ООО "Форпост-В", которому принадлежит 19,99% Примсоцбанка. Еще 19,99% принадлежат сыну Д.Ярового, менеджеру Департамента торгового финансирования ЕБРР Александру ЯРОВОМУ.

Вхождением в Примсоцбанк "аппетиты" IFC на Дальнем Востоке не ограничиваются. Следующим объектом выбран Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, Благовещенск), крупнейший банк в Амурской области, занимает 12% местного рынка потребительского кредитования и 5% рынка кредитования юридических лиц.

В сентябре АТБ объявил о появлении иностранного акционера - инвестиционный фонд East Capital Group (Швеция) выкупил допэмиссию банка на 435 млн руб. В результате уставный капитал АТБ вырос до 310 млн руб., а собственные средства - до 1,269 млрд руб. "АТБ стал одним из первых дальневосточных банков, осуществившим привлечение иностранного инвестора с таким объемом участия. Увеличение собственного капитала открывает дополнительные возможности кредитования клиентов", - заявили в банке.

IFC в свою очередь рассматривает проект по финансированию АТБ объемом $35 млн, включающий предоставление кредита и инвестиции в капитал. Совет директоров IFC должен рассмотреть проект 31 января 2008 г. Сегодня АТБ входит в банковскую группу Экспобанка. 72,8% принадлежит Кириллу ЯКУБОВСКОМУ, Андрею ВДОВИНУ и основателям британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Питеру ХАМБРО и Павлу МАСЛОВСКОМУ. Еще 20% акций банка принадлежит East Capital Group.

Попал в "Систему"

Акционеры хабаровского Далькомбанка уже на собственном опыте познакомились с методами работы одной из самых агрессивных российских ФПГ - АФК "Система" Владимира ЕВТУШЕНКОВА.

В 2007 г. АФК "Система" заплатила за 48,16%-ный пакет акций Далькомбанка $20 млн. (В августе "Система" приобрела 20% за $8,3 млн, а в октябре завершила сделку по покупке еще 28,16% за $11,7 млн). В сентябре новый акционер подал заявку в Федеральную антимонопольную службу на покупку контрольного пакета акций Далькомбанка.

Приобретение акций Далькомбанка осуществляется в рамках развития банковской группы АФК "Система", в которую входят Московский банк реконструкции и развития и East-West United Bank.

Сегодня АФК "Система" принадлежит 48,156501% акций Далькомбанка. Еще 17,236818% принадлежит президенту Далькомбанка Андрею ШЛЯХОВОМУ, 26,906809% - его брату Олегу ШЛЯХОВОМУ, 3,868487% - Татьяне РАИТИНОЙ.

Акционеры банка уже получили обязательное предложение о выкупе акций от "Системы". Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг составляет 7,4 руб. за одну акцию номиналом 1 руб. А на 30 января 2008 г. назначено внеочередное собрание акционеров Далькомбанка, на котором в совет директоров войдут представители "Системы".

Кто следующий?

В ближайшей перспективе самым привлекательным в плане поглощения активом выглядит банк "Приморье", в 2007 г. переживший "исход" таких знаковых фигур в дальневосточном бизнесе, как Геннадий ЛЫСАК, Сергей ХЕ и Денис ПАВЛОВ. Сегодня 19,9996% акций одного из ведущих банков региона официально принадлежит первой леди Приморья Ларисе БЕЛОБРОВОЙ, еще 9,6548% принадлежат экс-советнику губернатора Александру МАЛЯРЕНКО, что обещает "Приморью" гарантированную устойчивость на время правления Сергея ДАРЬКИНА. Однако кроме видимых плюсов в этом скрываются и "подводные камни". Наличие административного ресурса вещь хорошая, но рано или поздно с ним приходится расставаться. По сведениям ДДГ "ЗР", переговоры о продаже банка столичному капиталу ведутся уже не первый год. Вкладывать свои или заемные средства в развитие банка на этом этапе вещь нерациональная. Главное, представить "продукт" в "глянцевой" обертке. Или предложить "в довесок".

А мы пойдем на запад

Годом раньше был создан прецедент - впервые дальневосточники сами приобрели банковские активы за пределами региона. Еще в июле 2006 г. три физлица, связанных ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) и Примсоцбанком, купили 58,5% новосибирского банка "Левобережный". Полновластными хозяевами сибирского актива приморцы стали в сентябре 2007 г., после того как Примсоцбанк выкупил на аукционе 36,6% акций "Левобережного", остававшихся у обладминистрации Новосибирской области, за 167,5 млн руб.

"Дальневосточные акционеры проявили себя как эффективные собственники с адекватной рыночной политикой", - объяснил продажу вице-губернатор Новосибирской области Василий ЮРЧЕНКО.

В 2007 г. акциями "Левобережного" обзавелись председатель правления Примсоцбанка Д.Яровой, гендиректор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ и почетный президент ВМТП Михаил РОБКАНОВ, с 19 сентября 2006 г. входящие в совет директоров "Левобережного". Однако в конце 2007 г. Д.Яровой расстался с принадлежащими ему акциями, причем 7,57% были переданы гендиректору, председателю правления банка "Левобережный" Надежде ИВАЩЕНКО.

Продажа акций стала стимулирующей мерой со стороны основного владельца, инициатива исходила от Ярового и получила поддержку совета директоров, рассказала Н.Иващенко. "В "Левобережном" я работаю с момента основания и дальнейшую деятельность связываю только с ним", - сказала она. Эксперты считают, что исходя из цены, заплаченной в сентябре 2006 г. за приобретение 36,6% акций у администрации на торгах, сумма сделки составила около 33 млн руб.

Сегодня 19,96% акций банка "Левобережный" принадлежит ООО "Форсети-2003", 7,6% - ООО "Комплаенс-Брок" (обе - Владивосток), 12,3993% - ООО "Приморская социальная компания", 19,9993% - Евгению БУЛАХ, 9,1448% - Н.Иващенко, по 5,0003% - В.Перцеву и М.Робканову.

По мнению экспертов, приморские акционеры в течение ближайших лет могут продать "Левобережный" российскому или зарубежному инвестору.

Японский исход

ВТБ 24, розничный банк группы ВТБ, расширил свое присутствие на Дальнем Востоке за счет приобретения розничного бизнеса дальневосточных филиалов АКБ "Мичиноку банк (Москва)" - дочерней структуры японского Michinoku Bank. Согласно договоренности сделка должна была завершиться до конца 2007 г.

"Мы год вели переговоры с "Мичиноку" о приобретении розничных активов банка на территории России, - заявил ДДГ "ЗР" председатель правления ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ. - Речь идет о приобретении портфелей кредитов физическим лицам, а именно ипотечных, потребительских и автокредитов, которые филиалы в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Москве сформировали. Это не очень большие по нашим меркам портфели, но они достаточно большие по меркам Южно-Сахалинска и Хабаровска. Речь идет о тысячах депозитов и о сотнях кредитов, выданных физическим лицам. Мы приобретаем эти портфели с дисконтом, поскольку потребуются определенные затраты на их миграцию и на совершенствование нашего программного обеспечения, так как это иные продукты, отличные от нашей продуктовой линейки. Тем не менее мы сохраним все те условия и ставки, по которым выдавал кредиты "Мичиноку банк".