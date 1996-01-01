Ставка на телекомы и потребсектор

В 2008 г. наиболее позитивными для инвестиций являются телекоммуникационная отрасль и потребительский сектор. Такой прогноз во время визита во Владивосток озвучил вице-президент компании КИТ Фортис Инвестментс Евгений Рудаков.

В целом прогноз на инвестиционный 2008 г. нельзя назвать плохим. В минус играют фактор неопределенности в экономике США и политические риски России. В плюс - рост мировой экономики, хорошие темпы роста экономики России и опережающие темпы прибыли российских компаний. Аналитики КИТ Фортис Инвестментс оценивают как нейтральные с точки зрения инвестиций на будущий год следующие отрасли: нефтегазовую, электроэнергетики, машиностроения и металлургии, а также финансовый сектор. Если в этом году некоторые из них показывали головокружительный рост, то сейчас цены актуализируются, поскольку некоторые из них были переоценены. Среди компаний оцененного позитивно сектора телекоммуникации были названы МТС, ОАО "Северо-Западный Телеком", АФК "Система" и "Дальсвязь". Среди компаний также перспективного потребительского сектора - "Магнит", "Открытые инвестиции" и "Верофарм".