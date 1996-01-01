Банк "Приморье" создает настроение

Банк "Приморье" выпустил календарь на Новый год в форме комиксов.

На каждой странице календаря в занимательной форме рассказывается о вкладах, ПИФах, пластиковых картах, банковских сейфах, переводах, кредитах и других розничных продуктах банка. Судя по оформлению и дизайнерской задумке, его можно скорее назвать Букварем банковских услуг.