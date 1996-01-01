Глава правления Примсоцбанка увеличил собственную долю

Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ увеличил свою долю в банке с 16,94558% до 26,49569%, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщил источник среди акционеров Примсоцбанка, г-н Яровой докупил 9,55011% акций, ранее принадлежавших ООО «Приморская социальная компания». Зарегистрированная в оффшоре «Приморская социальная компания» контролировалась менеджментом Примсоцбанка, теперь Дмитрий Яровой перевел принадлежавшие ей акции на себя. Акционерами Примсоцбанка являются Международная финансовая корпорация и ЕБРР — по 12,5%, г-н Яровой — 26,5%, его сын, менеджер департамента торгового финансирования ЕБРР Александр ЯРОВОЙ — 18,4%, ООО «Форпост-В» — 14,96%, потребительское общество «Рантье» — 14,97%.