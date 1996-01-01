ФАСП создаст коллекторскую «дочку»

ЗАО «Финансовое агентство по сбору платежей» создает на базе коллекторского агентства OOO «Арбитр» (Владивосток) дочернюю компанию.

На дальневосточный рынок коллекторских услуг она выйдет под брендом ФАСП, сообщил коммерческий директор ЗАО Александр МОРОЗОВ. ООО «Арбитр» представлена подразделениями в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Уссурийске, Находке и Артеме. ФАСП работает на всей территории России. В настоящий момент у ФАСП 29 офисов в областных центрах РФ.