Европейский трастовый банк: курс на новоселье

Расчетно-кассовый центр Европейского трастового банка открылся в Магадане.

Основные направления работы банка - выдача ипотечных кредитов, быст-рый перевод денег по всей стране. Образованный 13 лет назад Европейский трастовый банк не имеет прямого отношения к Старому Свету, просто его учредители взяли за основу европейский уровень обслуживания. В 2007 г. более 200 жителей Магаданской области воспользовались услугами банка, общая сумма выданных кредитов достигла 125 млн руб. Теперь собственный дом - офис в центре Магадана - получил и сам банк.