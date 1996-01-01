Восточный экспресс банк увеличил долю

Доля Восточного экспресс банка на рынке сберегательных услуг для населения регионов Восточной зоны присутствия (Дальний Восток и Восточная Сибирь) на 1 ноября составила 2,5% (по данным ЦБ РФ и исследованиям собственной маркетинговой службы банка).

Прирост с начала 2007 г. составил 0,7%. При этом в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской АО доля достигла 6,5%, сообщила пресс-служба банка. На рынке кредитования физических лиц на той же территории банку принадлежит 8,5% кредитного портфеля. За третий квартал 2007 г. банк на территории Восточной зоны присутствия выдал 13,5% от всего объема выданных населению кредитов, при этом на Сахалине и в Еврейской АО банком было выдано более 25% кредитов для населения.