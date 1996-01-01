АТБ интересуется первичным рынком золота

В структуре Азиатско-Тихоокеанского Банка выделено направление по работе с драгоценными металлами.

В настоящее время в соответствии с лицензией ЦБ РФ АТБ осуществляет операции по покупке золота на первичном рынке у золотодобывающих предприятий и продажу купленного золота на межбанковском рынке. В связи с выделением отдельной структуры бизнеса в ближайшее время АТБ планирует увеличение объемов покупки золота у недропользователей. Возможности здесь значительны – на территории присутствия Азиатско-Тихоокеанского Банка добычу золота осуществляют 380 предприятий. В 2008 г. банк предусматривает увеличить объем покупок драгоценного металла до 2,5 т.