IFC заинтересовалась АТБ

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает проект по финансированию Азиатско-Тихоокеанского банка (Благовещенск) объемом $35 млн, включающий предоставление кредита и инвестиции в капитал.

Ожидается, что совет директоров IFC рассмотрит проект 31 января 2008 г. Азиатско-Тихоокеанский банк входит в группу Экспобанка. Основными бенефициарами банка являются Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Андрей ВДОВИН и основатели британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Питер ХАМБРО и Павел МАСЛОВСКИЙ. Им принадлежит 72,8% акций Азиатско-Тихоокеанского банка. Еще 20% акций банка принадлежит шведской инвестиционной группе East Capital Group.