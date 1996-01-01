ВТБ профинансирует реконструкцию ХНПЗ

ВТБ предоставил ОАО «НК «Альянс» кредитные линии на общую сумму 5 млрд рублей с целью финансирования реконструкции Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Общая стоимость программы генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ составит порядка $1 млрд. Согласно планам модернизация предприятия завершится в 2011 году.

ОАО «Банк ВТБ» также выступает единственным организатором второго облигационного займа «НК «Альянс» на общую сумму 7 млрд рублей, планируемого к размещению в 2008 году с целью финансирования данного проекта.