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Свободные средства россияне готовы тратить на покупку недвижимости и акций "Газпрома"
Покупка недвижимости лидирует в перечне гипотетических инвестиционных предпочтений россиян, показывают исследования социологов. 33% опрошенных россиян вложили бы деньги именно в нее, если бы у них были свободные средства в рублях или в валюте, сообщает "Интерфакс" со cсылкой на Фонд "Общественное мнение", эксперты которого регулярно проводят исследования инвестиционных намерений граждан.
По данным социологов, недвижимость в течение всего года оставалась на первом месте, в сентябре была зафиксирована наименьшая за период с января доля выбирающих именно этот способ вложения средств - 23%.
На втором месте среди предпочтительных способов распоряжения свободными деньгами - вклады в Сбербанк: 18% выбрали бы вклад "до востребования", еще 12% - долгосрочный депозит (доли предпочитающих эти варианты за последний квартал снизились на 5 и 6 пунктов соответственно).
Далее в перечне предпочтений россиян идут следующие варианты: открыть собственный бизнес (10%), хранить деньги дома (9%; зафиксировано снижение на 4 пункта), купить акции какой-либо компании (6%), вложить деньги в золото (5%), сделать вклад в коммерческий банк на депозит (4%) или до востребования (2%), купить паи ПИФа (2%) или государственные облигации (1%). В этих распределениях существенных изменений в течение всего года не происходило, отмечают эксперты ФОМ.
На отдельный вопрос социологов о желании приобрести акции какой-нибудь российской компании при наличии финансовых возможностей 43% опрошенных ответили отрицательно, 29% выразили готовность, еще 29% затруднились с ответом.
Как показал опрос, лидером в перечне российских компаний, акции которых хотели бы приобрести россияне, оказался "Газпром" - его предпочли бы 26% респондентов. Все остальные компании ощутимо отстают: "ЛУКОЙЛ" назвали 5%, Сбербанк - 4%, "Роснефть" - 3%, "Сургутнефтегаз" - 2%, по 1% упомянули "Ростелеком" и МТС.
Интерес к покупке акций ощутимо коррелирует с оценками инвестиционного климата в стране, показывают исследования ФОМ. Сегодня относительное большинство респондентов (45%) уверены, что ситуация недостаточно стабильна для того, чтобы делать инвестиции, вкладывать во что-то свои деньги; противоположное мнение разделяют лишь 26%, еще 29% затруднились с ответом. При этом среди тех, кто считает ситуацию достаточно стабильной и предсказуемой для инвестирования, акции купили бы 53% опрошенных - против 26% среди тех, кто не уверен в устойчивости положения дел.
Между тем, несмотря на то что многие россияне считают положение в стране недостаточно стабильным для частного инвестирования, глобальных потрясений, таких как экономический кризис, ожидают сравнительно немногие: полагают, что в России в ближайшие год-два он может случиться 28% опрошенных, 31% уверены, что его не будет; 42% затруднились дать прогноз.
Опрос ФОМ проводился в середине декабря в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России.
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