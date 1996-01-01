Вклады с повышенной ставкой: Кризис ни при чем

- К Новому году банки стали привлекать деньги на вклады с повышенной ставкой. Банки привлекают средства любой ценой из-за кризиса ликвидности или это обычная предновогодняя ситуация на рынке?

- Есть по меньшей мере два объяснения наличию новогодних предложений без всякого упоминания кризиса. Первое - так называемая "новогодняя лихорадка". Спрос на покупки влечет сезонное повышение спроса на кредитные ресурсы, что влечет за собой два следствия. Во-первых, банки вынуждены поднимать процентную ставку по вкладам, чтобы если не нарастить ресурсную базу, то хотя бы удержать ее (деньги-то вложены уже), и подарочный отток может привести к некоторым затруднениям в ликвидности на микроуровне. Во-вторых, раскручивается маховик кредитов - ему необходима ресурсная подпитка, и второе следствие - привлечь вклады, пусть даже немного более дорогие, это все равно окупится повышенным спросом на кредит. Во-вторых, хороший сезонный процент по вкладам сыграет роль отлаженной рекламы для вкладчика. Когда в феврале вклад не будет приниматься - люди все равно будут помнить, что этот банк дает хорошие проценты, и принесут деньги на обычный вклад. Иначе говоря, сработает кумулятивный эффект восприятия в индивидуальном сознании.