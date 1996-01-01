Рубль: выше есть куда!

ДДГ "ЗР" в течение года обращался к своим экспертам с вопросом: что же будет с долларом? Ретроспектива аналитических оценок наших собеседников доказывает, что они, в большинстве своем, были очень осторожны в расчетах и немного завышали курс американской валюты.

Осень 2006 г. стала во многом тем переломным этапом, когда население активно избавлялось от американской валюты. В ноябре 2006 г. наши эксперты полагали, что ближайшая перспектива доллара "плавать" в режиме 26-26,4 руб. Министерство экономического развития и торговли прогнозировало среднегодовую стоимость доллара в 2007 г. с 26,5 до 26,3 руб. В свою очередь, наши эксперты предрекали, что доллар закончит текущий год минимум на 25 руб. Судя по нынешнему курсу, практически оправдались планы самых смелых из них. Рубль-таки укрепился и стремится к отметке "24".

Пристальное внимание к курсу заморской валюты, кроме делового и практического, имеет и обывательский интерес. 10 лет назад, в 1997 г., небывалый скачок цен нам объясняли небывалым ростом американского доллара. Сегодня цены на товары в среднем увеличились на 25%, в то время как доллар неуклонно идет вниз, и это падение могут остановить разве что новогодние праздники, временное послепраздничное затишье и понятное безденежье.

Почему постоянное снижение курса доллара к рублю и основным валютам мира не приводит к аналогичному снижению цен на товары и услуги, оцениваемые в американской валюте? Это, по нашему мнению, вполне закономерный вопрос. Однако стереотипы развеяли финансовые аналитики. В неофициальных комментариях они отмечают, что цены всегда будут расти это является объективной экономической категорией. Имеет значение лишь другое - параметры этого роста, так же как рост цен на акции и т. п.

И если он меньше, то это свидетельствует о здоровье экономики страны и способности регулятора в лице государства ею управлять.

Находясь вдали от исторической родины, доллар все больше и больше превращается в простой товар, рассматривается как вещь, которую можно купить или продать. Его роль в отдельно взятой стране зависит от того, чего в этой стране много. В России, например, много дорогой нефти, значит, избыток долларов, и в первую очередь на руках у населения.

Следовательно, это логичный кризис перепроизводства: когда чего-то очень много, оно по определению начинает дешеветь. Особенно это актуально в нашей стране, где запасы наличных долларов на руках у населения превышали все мыслимые пределы.

Генеральный директор ООО "Финам-Владивосток" Иван НАГИБИН полагает, что взаимозависимости между ценами на товары и стоимостью американской валюты быть не должно. Америка в мире выступает в основном как потребитель. Немногие отрасли, в которых ее экспорт превосходит импорт, реально не конкурируют на мировом рынке. Это, например, оружие, программное обеспечение, экспорт туристических услуг. Для остальных же участников рынка доллар выступает всего лишь мерилом стоимости, ведь свои расходы на производство они несут не в долларах, а в местных валютах. "Если доллар слабеет, цены соответственно растут, что достаточно просто проследить по сырьевым рынкам, демонстрирующим стремительный взлет цен на нефть и основные промышленные и драгоценные металлы. Стоимость сырья, соответственно, сказывается и на себестоимости готовых изделий, в том числе и продовольственных товаров, для получения которых используются топливо, техника и удобрения", - замечает эксперт.

С точки зрения специалиста по валютному контролю Азиатско-Тихоокеанского банка (Владивосток) постоянное снижение курса доллара к рублю не влияет на падение цен по той причине, что каждый бизнес стремится к максимальному увеличению прибыли. Соответственно, организации нередко играют на курсе доллара. Из-за его нестабильности появляется возможность заработать больше.

Вывод простой, если товар пользуется спросом, то нет надобности делать его дешевле. Кроме того, помимо покупки товаров за доллары, многие затраты оцениваются в рублях: транспортные услуги, зарплата сотрудникам, аренда помещений - это конечно же сказывается на общей стоимости товаров.

Вместе с тем опасаться безоговорочного падения американской валюты по отношению к рублю в России не стоит, т.к. конкурентоспособность российских товаров не выдержит такого краха, пострадает экономика в макромасштабе. По всем прогнозам, предоставленным "ЗР", ЦБ РФ падение доллара сдержит.