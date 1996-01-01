Свободные средства федерального бюджета планируется размещать на депозитах через аукционы

Свободные средства федерального бюджета планируется размещать на депозитах коммерческих банков РФ через аукционы, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ Сергея ШВЕЦОВА.

"Это будет аукцион не на выбор банков, а на выбор процентной ставки, которую банки смогут предложить", - сказал он.