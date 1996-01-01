Россияне не хотят быть предпринимателями

Аналитический Центр Юрия ЛЕВАДЫ (Левада-Центр) провел социологический опрос, участников которого попросили ответить на простой вопрос: "Хотели бы они заняться собственным бизнесом или нет?".

После подведения итогов исследования выяснилось, что, по сравнению с 2002 годом, тех, кто хотел бы начать собственное дело, в России стало меньше. Если пять лет о своем желании заняться бизнесом заявило 23% опрошенных, то в 2007 году на тот же вопрос социологов положительно ответили лишь 18% респондентов. При этом число тех, кто бизнесом заниматься не желает, выросло с 67% до 69%, а сомневающихся - с 7% до 8%.

Стоит отметить, что за минувшие 5 лет увеличилось и число тех, у кого собственное дело уже есть. Правда, совсем немного - с 4% до 5%. Доля же тех, кто когда-либо пытался заняться собственным бизнесом, составляет, как показывают данные "Левада-центра", примерно 8% от общего числа россиян. При этом большинство из них (60%) считает свой поход в бизнес провальным, и лишь 32% готовы назвать его удачным.