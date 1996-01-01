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Инфляция продолжает опережать все правительственные прогнозы
За первые десять дней декабря цены выросли на 0,4%, с начала года - на 11,1%. Такая динамика свидетельствует о том, что рост цен не замедляется и по итогам года инфляция может превысить даже наиболее пессимистичные прогнозы - 12%. Но, по мнению экспертов, из-за предновогодних забот для электората эта проблема отходит на задний план. Она вновь будет актуальной в разгар президентской кампании в конце января, сообщает газета "Бизнес".
За неделю инфляция составила 0,2%, сообщил глава ЦБ Сергей ИГНАТЬЕВ. Если эти показатели в целом соответствуют ожиданиям экспертов, то данные МЭРТ, на которые ссылается "Прайм-ТАСС", некоторых из них заставляют пересматривать свои прогнозы. Так, прогноз Дойче банка в 11,3% по итогам года теперь, по словам главного экономиста этого банка Ярослава ЛИСОВОЛИКА, выглядит консервативно. А по мнению экономиста ИБ "Траст" Евгения НАДОРШИНА, данные за первую декаду свидетельствуют о том, что инфляция может выйти по итогам года даже за рамки 12%. Напомним, что МЭРТ рассчитывает удержать ее в рамках 11,5% (против изначально планировавшихся 8%).
Темпы подорожания сохраняются на уровне ноябрьских. Но в январе к традиционным факторам (повышение цен, пересмотр тарифов на услуги естественных монополий) добавляются и другие. Эксперты опасаются, что после Нового года существенно подорожает бензин. "В январе не только по продовольствию, но и по ряду других компонентов потребительской корзины, в том числе бензину, ситуация может осложниться", - полагает г-н Лисоволик. Инфляцию будет также толкать вверх удорожание импорта из Европы, которая является главным для России торговым партнером, отмечает г-н Надоршин. Евро начал уверенно расти с октября, на росте цен его укрепление может сказаться примерно через квартал, то есть в начале января. В конце января закончится действие соглашения о заморозке цен на продукты питания, что, вероятно, приведет к росту цен на них.
Скачок цен уже в первой половине октября вызвал существенное ухудшение социального фона, рассказывает руководитель аналитического отдела ВЦИОМ Леонтий БЫЗОВ, "тогда 51% опрошенных заявили, что вынуждены перейти на более дешевый ассортимент". Рост цен был на первом месте среди беспокойств граждан. Заморозка цен на социально значимые продукты успокоила общество. По словам г-на Бызова, ко 2 декабря - выборам в Госдуму - эти волнения отошли на второй план.
"Сейчас проблема остается, но она выведена из центра текущих общественных беспокойств, - говорит эксперт Института социальных систем Дмитрий БАДОВСКИЙ. - Предновогодний период в массовом сознании воспринимается как период больших расходов". Но уже в январе эта тема вновь будет беспокоить россиян. "Воедино сойдутся объективные и субъективные, психологические факторы, ведь после праздников у людей будет дефицит денег", - отмечает г-н Бадовский.
Он не исключает, что действующая власть может пойти на дополнительные административные меры по сдерживанию роста цен, а также на незапланированное повышение пенсий.
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