У банка "Приморье" - влиятельные совладельцы

В начале декабря реестр акционеров банка "Приморье" пополнился новым лицом. Как стало известно ДДГ "ЗР", Лариса БЕЛОБРОВА приобрела у ЗАО "Дальинвестгрупп" 19,9996% акций одного из ведущих банков региона.

На самом деле произошла чисто "техническая" операция, так как 75% акций зарегистрированного в Москве ЗАО "Дальинвестгрупп" (а вместе с ним 60% акций ОАО "Находкинская БАМР" и 20%-ный пакет банка "Приморье"), до сих пор принадлежало именно Лариса Дмитриевне.

Отметим, что с официальным "приходом" г-жи Белобровой структура акционеров банка "Приморье" приобрела законченный вид. Один за другим с акциями банка расстались известные предприниматели Геннадий ЛЫСАК, Денис ПАВЛОВ и Сергей ХЕ (не так давно принадлежащие последнему 11,463% акций перешли оффшорной компании ANCHOR WORLDWIDE LIMITED).