Решение о выплате компенсаций еще не принято

Снежный циклон, пришедший в октябре в Приморский край, уничтожил значительную часть урожая сои, гречихи, риса и поздних овощей. Хозяйства, застраховавшие урожай, обратились в страховые компании с просьбой выплатить страховку. Однако страховые компании решение по этому поводу пока не приняли.

Как рассказала ДДГ "ЗР" начальник отдела маркетинговых коммуникаций Филиала "РГС - Дальний Восток" Татьяна БОРИСОВА, в Приморский филиал "Росгосстраха" поступило 11 заявлений из 9 сельхозпредприятий Приморского края. "В течение 3-х дней, согласно условиям договора страхования, специалисты компании выехали на предприятия, которые заявили о своих убытках, для осмотра полей. Решение о выплате или отказе в выплате будет приниматься после того, как хозяйства представят в страховую компанию все необходимые документы, включая отчет по форме 29 СХ (форма статистики о собранном урожае)", - заявила Татьяна Борисова.