АТБ планирует увеличить объемы закупок золота

В ближайшее время "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ) планирует увеличение объемов покупок золота на первичном рынке у недропользователей, сообщила ДДГ "ЗР" менеджер группы рекламы и маркетинга филиала АТБ во Владивостоке Екатерина СИЛКИНА.

Возможности увеличения объемов этих операций значительны, отмечают в банке. Достаточно указать, что на территории присутствия АТБ добычу золота осуществляют 380 предприятий. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. предусматривается увеличить объем покупок золота до 2,5 тонн. В настоящее время, в соответствии с лицензией ЦБ РФ, АТБ осуществляет операции по покупке золота на первичном рынке у недропользователей (золотодобывающих предприятий) и продажу купленного золота на межбанковском рынке.