ВТБ предоставил НК "Альянс" кредиты на 5 млрд руб.

Банк ВТБ предоставил ОАО "НК "Альянс" кредитные линии на общую сумму 5 млрд руб. с целью финансирования реконструкции Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Для реализации данного проекта в ноябре ОАО "Хабаровский НПЗ" подписаны контракты с испанской инжиниринговой компанией Tecnicas Reunidas на выполнение основной части реконструкции, в том числе строительства комплекса гидрогенизационных процессов стоимостью около $800 млн. Общая стоимость программы генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ составит порядка $1 млрд. Согласно планам, модернизация предприятия завершится в начале 2011 г.

Как сообщила представитель хабаровского филиала ОАО "Банк ВТБ" Екатерина МЕЖЕВИКИНА, банк также выступает единственным организатором второго облигационного займа "НК "Альянс" на общую сумму 7 млрд руб., планируемого к размещению в 2008 г. с целью финансирования указанного проекта.