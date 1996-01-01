В Приморье пришла федеральная коллекторская сеть

ООО "Арбитр", одно из крупнейших коллекторских агентств Дальнего Востока, войдет в состав ЗАО "Финансовое Агентство по Сбору Платежей" (ФАСП), которое сегодня входит в тройку самых крупных коллекторских агентств России.

"Процесс слияния произойдет в течение декабря, - рассказала ДДГ "ЗР" руководитель департамента продаж ООО "Арбитр" Юлия НАЗАРОВА. - Инициатива исходила от нас, мы давно искали партнера, привлекательного с инвестиционной точки зрения. Поэтому говорить о поглощении или захвате не стоит. Для ФАСП такое объединение является продолжением долгосрочной стратегии построения национального универсального независимого коллекторского агентства. Слияние именно с нашим агентством объясняется тем, что мы уже имеем широкую филиальную сеть, и стратегические планы ФАСП о расширении позволят им приобрести уже готовую филиальную сеть по Дальнему Востоку, а не выстраивать свою собственную. Для нас это также новый этап развития, так как мы получаем новые технологии работы с клиентами. Возможно, у нас появятся дополнительные услуги, например услуга частного детектива".

Пока процесс слияния не закончится, компания будет работать под своим брендом "Арбитр", однако, скорее всего, уже вскоре коллекторское агентство проведет ребрендинг.