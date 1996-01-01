Кредитная история. Половину уже описали

В Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) накопились сведения о 30 млн титульных частей кредитных историй, сообщил Банк России. Сами кредитные истории находятся в различных кредитных бюро, а центральный каталог при ЦБ лишь аккумулирует информацию, где и о ком хранятся сведения.

Наибольшее число кредитных историй (44,7%) приходится на людей в возрасте 25-40 лет, следующие по активности - люди в возрасте 41-59 лет (37,4% от общего числа историй). Молодежи 18-24 лет среди заемщиков 15,5%. Число историй заемщиков моложе 18 лет и старше 60 лет - 2,2% и 0,2% соответственно. Оценка ЦККИ структуры заемщиков по возрастным группам - самая точная, поскольку у каждого банка может быть специфика по целевой аудитории.

Если розничный кредитный портфель с начала года (по ноябрь) увеличился в полтора раза, то число накопленных в ЦККИ историй - вдвое.

"Рост числа историй в этом году более чем вдвое - в январе было 6 млн историй, а сейчас 15 млн", - рассказывает гендиректор Национального бюро кредитных историй (создано при Ассоциации российских банков) Александр ВИКУЛИН. Система уже работает в полную силу, говорит он, число кредитных отчетов, которые бюро предоставило банкам, выросло более чем в 6,5 раза - со 137 000 в январе до 908 000 в ноябре. Представитель банка "Русский стандарт", учредителя одноименного бюро кредитных историй, сообщил, что в базе этого бюро более 2 млн записей о заемщиках. "Сейчас у нас в базе данные на 10,8 млн человек и 13,9 млн кредитов", - говорит гендиректор БКИ "Глобал пейментс" Олег ЛАГУТКИН. Расхождение данных по числу историй и кредитов он объясняет тем, что некоторые люди берут кредиты повторно и на одного и того же человека не заводится каждый раз новая история.

Центральный каталог кредитных историй оперирует именно данными по заемщикам, а не по числу кредитов, поэтому, если со временем рост числа накопленных кредитных историй замедлится, это не будет означать снижение спроса на кредиты. Это означает, что часть заемщиков начала брать второй, третий и последующие кредиты, убежден Лагуткин. Потенциал рынка он оценивает в 60 млн титульных частей, т. е. граждан-заемщиков. Такая же оценка и у гендиректора бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс" Василия ДУБОВА. В базе этого бюро данные примерно на 3,7 млн заемщиков, которые взяли около 4,5 млн кредитов. "Около 30% заемщиков в нашей базе имеют более одного кредита", - сообщил Дубов.

Банки предпочитают общаться не с центральным каталогом напрямую, а с конкретными бюро, поскольку от них можно получать информацию в онлайне, а обращаться с отдельными запросами в ЦБ неэффективно, отмечает вице-президент Банка Москвы Андрей ЛАПКО. Но не со всеми бюро такое сотрудничество может быть эффективным: по ряду из них оказался очень низкий хит-рейт (процент информативных ответов БКИ на запрос банка) - 10-15%, что, безусловно, недостаточно (желательно не менее 30-40%), говорит Лапко. Возможно, это происходит потому, что во многих бюро значительная часть базы сформирована за счет одного банка, а с ним может не совпадать целевая аудитория, рассуждает он.