Какие новогодние предложения подготовили банки Приморского края?

- В большинстве банков, работающих в Приморском крае, праздничный продукт - это специальный новогодний вклад, или розыгрыш лотереи среди вкладчиков, которые открыли депозит в определенный промежуток времени.

Владивостокский филиал банка "Агропромкредит" проводит акцию "Удвоение первоначальной суммы вклада" и после 31 декабря разыграет лотерею среди вкладчиков банка, сделавших вклад до конца года. У победителей розыгрыша первоначальная ставка вклада удвоится. Примсоцбанк проводит акцию "300 тысяч клиентов - 300 тысяч рублей в подарок" для вкладчиков городов: Владивосток, Уссурийск и Находка.

Розыгрыш будет проведен в декабре, в лотерее принимают участие номера расчетных счетов всех вкладчиков, оформивших депозит на сумму не менее 10 тыс. до 15 декабря. Национальный банк "ТРАСТ" (ОАО) запустил вклады "Новогодний" и "Новогодний +", которые можно открыть до 31 декабря 2007 г. Азиатско-Тихоокеанский Банк разработал вклад с аналогичным названием - "Новогодний". Востоккредитбанк предлагает открыть праздничный вклад "Суперставка" до 15 декабря.

Восточный Экспресс банк принимает средства на специальный вклад "Все проценты к Рождеству" с получением процентов за весь срок на следующий день после размещения вклада. До 31 января 2008 г. действует специальное предложение по рублевому вкладу в Дальневосточном банке - "12 месяцев". Муниципальный Камчатпрофитбанк разработал вклад "Рождественский сюрприз" - он принимается до 31 января 2008 г.

Реже праздничные предложения встречаются среди кредитных продуктов. Например, владивостокский филиал Банка Москвы объявил о снижении комиссии за выдачу ипотечного кредита или ее отсутствии при определенных условиях.