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За границу с "пластиком"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- С пластиковыми картами какой платежной системы и какого типа можно безбоязненно ездить в ближайшее зарубежье? Имеет ли значение, какой банк выпустил карту? Практикуется ли в странах - Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд - безналичный расчет в ресторанах и магазинах "средней руки"? Или все-таки лучше иметь при себе наличные?

- Конечно, это должна быть обязательно карта международной платежной системы (VISA, MasterCard и т.д.). При этом VISA является наиболее распространенной международной платежной системой, поэтому точки обслуживания по такой карте есть практически в любом городе, открытом для туристов, - прокомментировал Александр КУЛЕВ, начальник отдела сопровождения филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО) во Владивостоке.

"Соотношение популярности VISA и MasterCard во всем мире, не только в Азии, держится на уровне 50% на 50%, - заметил Сергей ДEВЯТНИКОВ, независимый эксперт. - Очень редко бывает, что компания принимает оплату только в одной из этих платежных систем. Что касается остальных платежных систем, то тут нужно "подстраховаться" наличными, особенно в Азии".

Эмитент значения не имеет, но карта должна быть платежной системы, которая входить в перечень обслуживаемых на территории посещаемого государства. Например, в Корее и Японии расплатиться картой локальной платежной системы, такой как "Золотая Корона", не представляется возможным. Также банки ограничивают некоторые типы карт хождением только в стране эмитента (следует обратить внимание на присутствие надписи на карте Valid only in Russia). Конечно, в путешествии нужно иметь небольшую сумму наличных денежных средств на руках для мелких расходов. Однако в странах с развитым туристическим бизнесом, в том числе Китае, Южной Корее, Японии и Таиланде, широко распространены расчеты пластиковыми картами как в ресторанах, так и в гостиничных комплексах среднего уровня и выше. В Таиланде не помешают и наличные. Что касается типа, то он не имеет особого значения, хотя по картам Classic и Gold, возможен более высокий уровень обслуживания.

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