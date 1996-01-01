Черные брокеры рядом

Вместе с ростом объемов розничного кредитования в России начал развиваться сектор кредитных брокеров. Пока он не сложился окончательно, эту нишу делят легальные участники рынка и так называемые "черные" брокеры.

Легальный бизнес

Если сделать скидку на то, что в последнее время многие банки приостановили выдачу займов для пересмотра кредитной политики, получить кредит сегодня несложно большинству работающих граждан. Гораздо труднее выбрать одно из аналогичных предложений нескольких, а то и нескольких десятков банков. Не у всех есть время и желание просчитывать переплату и сравнивать условия. Как раз этим занимается кредитный брокер.

Помимо экономии времени, брокер помогает минимизировать переплату по кредиту, выбирая самое выгодное предложение. Нередко брокеры заключают с банками специальные договоры и добиваются возможности предлагать их услуги своим клиентам на лучших условиях, чем те, которые получит клиент, обратившись в банк самостоятельно.

"По различным кредитным продуктам годовая процентная ставка для клиентов ПО "КапиталЪ" будет ниже на 0,5-1%. Это касается в равной степени потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки", - сообщила Наталья МЕШКОВА, менеджер по работе с клиентами ПО "КапиталЪ".

Банк соглашается идти навстречу брокеру исключительно потому, что брокер - оптовый поставщик клиентов. Подобные выгодные предложения обычно можно получить только по корпоративным программам.

Помимо выбора нужного кредитного продукта брокер поможет заполнить заявку на получение кредита, подготовить пакет документов, оформить договор купли-продажи, проведет андеррайтинг продавца (в случае покупки автомобиля или жилья), оформит акт приемки-передачи квартиры или транспортного средства и т.д.

Услуги брокера по оформлению ипотечного кредита стоят от 0,2% до 6% от суммы кредита или суммы сделки. При оформлении автокредита - от 5% до 10% от суммы кредита или сделки. Нужно сказать, механизм расчета вознаграждения каждый брокер избирает для себя самостоятельно. Одни высчитывают процент от суммы кредита, другие - от общей стоимости автомобиля или квартиры, а третьи и вовсе берут фиксированное вознаграждение.

Потребительским кредитованием брокеры обычно не занимаются, поскольку здесь не требуется ни андеррайтинга продавца, ни пакета документов.

В большинстве случаев брокеры работают по сделкам комплексно. "Тарифной сетки по оказанию каждой из перечисленных выше услуг нет, потому как клиенты не требуют оказывать отдельно услуги, например, по андеррайтингу и по подготовке пакета документов, - говорит Оксана НОВИКОВА, менеджер по работе с клиентами ПО "КапиталЪ". - Отдельно мы можем оформить только договор купли-продажи автомобиля. Это стоит 500 руб.".

Клиенты кредитных брокеров Приморья в основном люди среднего класса, желающие сэкономить. Каждый лишний процент по тому же ипотечному кредиту может обернуться в будущем серьезными переплатами.

"По нашим данным в Приморье работает около 70 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые называют себя кредитными брокерами. 50 из них находятся во Владивостоке", - рассказал в интервью ДДГ "ЗР" Александр ИВАШКИН, председатель "Лиги кредитных брокеров Приморья" ("ЛКБ Приморья").

"Рынок кредитных брокеров уже не растет, он стабилизируется, - отметила Наталья Мешкова. - в 2005-2006 гг. был настоящий ажиотаж, появлялось и исчезало много посреднических компаний, было много мошенников".

По оценкам "ЛКБ Приморья", с участием брокеров в приморье заключается порядка 15-20% от общего числа сделок на рынке потребительского кредитования и автокредитования, 30-35% сделок на рынке ипотечного кредитования и 5% на рынке лизинговых услуг.

"В процессе развития финансовых услуг без кредитных брокеров обойтись сложно, и кредитный брокеридж уже занимает 5-8% рынка кредитов в Приморском крае", - говорит Ивашкин.

Теневая сторона

Если вы все же решили воспользоваться услугами кредитного брокера, к выбору посредника стоит подойти так же серьезно, как вы отнеслись бы к выбору кредитующего банка.

"Число "черных" брокеров постоянно растет, поскольку есть спрос на их сомнительные услуги, - комментирует Максим КРУГЛОВ, специалист по автокредитованию Владивостокского филиала Роял Кредит Банка. - Помимо того, что нечистоплотные посредники дискредитируют "кредитную идею", вовлекая граждан в преступные организации, они наносят ощутимый урон экономике".

Желающих получить свою долю с больших объемов кредитных средств достаточно. В одном из последних номеров рекламного еженедельника "Дальпресс" мы насчитали порядка 50-ти объявлений с общей темой "Кредит 100%, наличные быстро". Незримые деятели предлагают кредиты на суммы от 50 до 300 тыс. руб.

"Основная масса случаев мошенничества связана с суммами до 50 тыс. руб. Кредитным экспертам редко дают лимит, превышающий эту сумму. Таких экспертов в любом кредитующем банке больше, чем каких-либо других работников, поэтому просто по теории вероятности нечистоплотный сотрудник чаще оказывается из низшего эшелона", - рассказал руководитель одного из владивостокских банков.

"За суету" "черные" требуют хорошее вознаграждение - при предполагаемой сумме кредита 150 тыс. оно будет не меньше 20 тыс. Кстати, в последнее время такие "посредники" стали аккуратней в выборе очередного клиента. И, судя по тому, как дотошно они выспрашивали у корреспондента "ЗР" возраст, место работы и прописку, у человека, которому они действительно "помогут", шансы получить кредит официально практически равны 100%.

"Мы проверяем сотрудников по статистике - как гасят кредиты клиенты, которым оформили кредиты конкретные эксперты. Сейчас важно именно это. Раньше у кредитных экспертов был план на количество", - рассказал сотрудник службы безопасности банка.

На деле схем мошенничества в отношении выдачи кредита в обход традиционной процедуры рассмотрения заявки великое множество. "Самый распространенный вариант - мошенники находят кредитного эксперта, обещают ему долю от суммы кредита, а он обеспечивает выдачу", - рассказал сотрудник службы безопасности одного из банков Приморского края.

"Бывает и такое - доводят жертву до дверей банка, издали указывают на любого сотрудника, как на своего человека. Процент того, что клиенту дадут кредит и так высокий, особенно если речь идет об экспресс-кредитах. Человек совершенно официально получает кредит, мошенники забирают свою долю. Если же клиенту отказывают в выдаче кредита, говорят: "Извини, нас вычислили!", - поделился с ДДГ "ЗР" сотрудник банка.

Если человек все-таки обратился к такому "посреднику" и получил-таки кредит в обход всех положенных схем, не факт, что он сможет по нему расплачиваться. В таком случае банк запускает традиционную схему возврата займа через суд. Зачастую бывает, что с этого человека нечего взять или он попросту исчез в неизвестном направлении. Тогда банк получает заведомый невозврат.

"Но чаще заемщик, которому пообещали золотые горы, понимает, что он - соучастник, и приходится платить. Таких тяжело выявить. Они же выплачивают кредит, - говорит сотрудник службы безопасности банка. - Мы пытались устроить засаду на таких. Сорвалось. Ни разу не было, чтобы дело до суда дошло. Ловили сотрудников, заставляли выплачивать "повисшие" кредиты. Увольняли".

По оценкам работников банков, сегодня на счету мошенников порядка 5% от всех проблемных кредитов - в общем, немного. Официальной статистики нет.

Впрочем, эксперты сошлись во мнении, что на Дальнем Востоке эта проблема получила куда меньшее распространение, нежели на западе страны. "У нас эта тема, пожалуй, не получит дальнейшего развития - бум потребительского кредитования и экспресс-кредитов уходит в прошлое, а до нас докатились отголоски волны кредитного мошенничества, от которого по сей день страдают банки центральной части страны", - говорят эксперты.

К слову, организованная не так давно "ЛКБ Приморья" в числе своих функций как раз назвала "очищение рынка кредитного посредничества края от мошенников". "Схемы" могут проворачивать не только нечистоплотные кредитные эксперты, но и вполне приличные с виду компании.

В принципе, отличить "белого" брокера от "черного" достаточно легко. "Уточните, сколько эта компания работает на рынке, кем была зарегистрирована, попросите сделать расчет кредита по телефону - люди, которым нечего скрывать, согласятся на это", - посоветовала Наталья Мешкова. Не помешает выяснить, с какими банками у брокера заключен договор о сотрудничестве и поинтересоваться у работников банка, знают ли они такого брокера.

Мнения специалистов: "Белые" нужны

Максим КРУГЛОВ, специалист по автокредитованию владивостокского филиала Роял Кредит Банка:

- С брокерами мы сотрудничаем по всем розничным продуктам банка. Проверка потенциального брокера проводится банком очень тщательно, дабы избежать даже малейшего признака сомнительности. Сотрудничество с брокером выгодно: банку брокер приводит заемщика, за что получает некоторые преференции в сроках рассмотрения заявки. Клиенту брокер помогает выбрать оптимальную программу и оказывает помощь с проведением сделки.

Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор ККО во Владивостоке КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО):

- Кредитный брокер способен "разгрузить" сотрудников кредитной организации, задействованных в первичном приеме документов. Также есть категория потенциальных клиентов, которые изначально боятся обращаться в банки. Им более комфортно общаться с сотрудником брокерской фирмы.

Татьяна ЧЕКОНОВА, директор филиала Азиатско-Тихоокеанского Банка (ОАО) во Владивостоке:

- На мой взгляд, рынок кредитных брокеров имеет право на существование. Брокеры могут быть полезны предприятиям среднего бизнеса, которые не имеют в своем штате финансовых менеджеров или отдают бухгалтерию на аутсорсинг аудиторам. Таким предприятиям достаточно сложно собрать пакет документов на коммерческое кредитование, составить бизнес-план проекта финансирования и т.д., здесь и могут пригодиться услуги брокера. Брокерские услуги полезны при ипотечном кредитовании - помощь в сборе документов, опять же выбор банка и программы ипотечного кредитования. А вот необходимости брокерских услуг по потребительскому кредитованию не вижу: пакет документов для таких кредитов минимален, либо отсутствует вовсе.