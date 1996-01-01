Удовлетворение потребностей клиентов - главный приоритет Банка ВТБ

В 2005 г. Банк ВТБ внедрил новую модель по обслуживанию клиентов среднего бизнеса. Реализация этой программы определяет работу с региональными клиентами в качестве одного из приоритетных направлений в деятельности ВТБ.

О возможностях и новых предложениях для регионального бизнеса ДДГ "ЗР" рассказал Управляющий филиалом Банка ВТБ в г. Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО.

- Алексей Валерьевич, прежде всего, какие предприятия попадают под классификацию "региональный клиент среднего бизнеса"?

- Согласно действующей в ВТБ классификации, в сегмент "средний бизнес" попадают предприятия с годовой выручкой от 90 млн до 2 млрд руб. Это динамично растущие предприятия, ориентированные на развитие собственного бизнеса, повышение его конкурентоспособности, нацеленные на выход на новые рынки, в том числе и международные. И в нашем банке уже функционирует комплексная система обслуживания клиентов среднего бизнеса.

- Как давно ВТБ занимается обслуживанием региональных клиентов в нашем регионе?

- Приоритетным направлением развития филиала с момента его создания была работа с местными компаниями: ВТБ активно привлекал депозиты, выдавал кредиты, обслуживал внешнеторговые операции компаний региона. За время работы был накоплен необходимый опыт, сформирована команда профессионалов, усовершенствованы бизнес-процессы, направленные на высококачественное обслуживание клиентов. Все это позволяет нам соответствовать всем требованиям рынка, сохранять достойный уровень обслуживания наших партнеров.

- В чем заключаются особенности работы с корпоративными клиентами среднего бизнеса в ВТБ?

- Исходя из того, что компании среднего бизнеса являются более динамичными, чем крупные компании, мы не ждем, когда клиент сам придет к нам. За каждым предприятием в нашем филиале закреплен клиентский менеджер и продуктовый специалист, которые анализируют индивидуальные потребности клиента, готовы его проконсультировать и предложить необходимый банковский продукт. Кроме того, в банке действует формализованная методика оценки кредитного риска для этой категории заемщиков, внедрение которой позволило значительно сократить время на рассмотрение кредитных заявок. Требования к заемщикам были унифицированы - это позволило сократить сроки выдачи кредита от 3 дней до недели.

- Каким образом Банк анализирует, кому и какой пакет услуг предложить?

- Очевидно, что любому динамично развивающемуся предприятию необходимы средства на развитие. Это могут быть собственные средства, средства акционеров, но в основном предприятия развиваются за счет банковских кредитов. В данном случае ВТБ предложит, исходя из потребностей клиента, необходимый кредитный продукт. Если клиент занимается внешнеторговой деятельностью или планирует ее развивать, банк готов предложить ему операции внешнеторгового финансирования, обслуживание внешнеторговых операций. Имея наивысший рейтинг среди российских банков, Банк ВТБ может организовать для своих клиентов привлечение средств иностранных банков по минимальным ставкам на длительный срок. Если у предприятия есть свободные денежные средства, банк готов предложить линейку продуктов, начиная от овернайтов и заканчивая депозитами, векселями на любые сроки с начислением повышенных процентных ставок.

- Какие сделки за 2007 г. были наиболее интересными с точки зрения реализации?

- Главная цель банка - предложить клиенту продукт, максимально удовлетворяющий его потребностям. Так, для компаний Приморья, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, очень важно минимизировать валютные риски при совершении экспортно-импортных операций. В 2007 г. Филиал заключил с одним из крупнейших в Приморье участников ВЭД сделку валютный опцион, став первым банком на Дальнем Востоке России, предлагающим услуги в области страхования валютных рисков для своих клиентов. В рамках данной сделки компания, по сути, нивелирует риск негативного изменения валютного курса при проведении конверсионных операций. В настоящее время все больше крупных компаний Приморского края заинтересованы в использовании данного продукта для повышения эффективности планирования своей внешнеэкономической деятельности.

Являясь ведущим банком России в области обслуживания внешнеторговой деятельности, ВТБ на высоком уровне предоставляет все виды банковских услуг в области международных расчетов. Наши специалисты разрабатывают индивидуальные схемы финансирования сложных проектов, выходящие за рамки стандартной банковской практики. Так, в 2007 филиал предоставил гарантию исполнения обязательств крупной международной корпорации под контр- гарантию иностранного банка. Реализован ряд сделок в виде непокрытого аккредитива с фондированием иностранных банков, впоследствии дисконтированных ими.

Обязательства ВТБ традиционно пользуются доверием в международных финансовых кругах, а аккредитивы и гарантии безусловно принимаются как российскими, так и иностранными банками и организациями.

Большой популярностью у наших клиентов пользуются депозиты "овернайт". Главное преимущество этой услуги заключается в том, что остающиеся на счете клиента свободные средства размещаются в депозит на ночь, а возврат средств и выплата процентов происходят в начале следующего рабочего дня. При этом процентная ставка зависит от конъюнктуры межбанковского рынка и, как правило, значительно превышает процентные ставки по такой услуге, как "начисление процентов на среднедневные остатки". Сегодня данная услуга востребована крупнейшими транспортными, торговыми, финансовыми и строительными компаниями Приморского края.

- Приоритет поставлен на реализацию стандартных либо сложно структурированных сделок?

- Поскольку ВТБ - банк универсальный, мы можем осуществлять любые операции. Однако, учитывая, что наши клиенты являются нашими партнерами, главным приоритетом для нас являются их потребности. Для этого нам необходимо иметь широкий спектр услуг - от стандартных банковских операций до сложно структурированных банковских продуктов, а также возможности принимать все решения по клиенту оперативно на месте, совершенствуя продуктовую линейку под его потребности. Мы готовы идти за нашими клиентами, за географией их бизнеса. Так, следуя за своими клиентами, банк открыл свои подразделения в странах СНГ, Европе, Африке и др. странах, что позволило оптимизировать их обслуживание не только в России, но и за рубежом.

Сегодня клиент хочет видеть в лице банка квалифицированного партнера и консультанта, сотрудничество с которым позволяет ему успешно развиваться и конкурировать. Банк ВТБ предлагает своим корпоративным клиентам полный спектр банковских продуктов и услуг, от расчетно-кассового обслуживания до финансирования сложных внешнеторговых проектов в любой точке мира.

- Что нового могут ожидать региональные клиенты?

- Банк развивается динамично, следуя рыночным тенденциям. Мы постоянно модернизируем и совершенствуем свой продуктовый ряд, способы обслуживания клиентов и продуктовую линейку.

В 2007 г. были внедрены факторинговые операции, овернайт (операции привлечения денежных средств на выходные и праздничные дни). Скоро запустим долгосрочное кредитование для региональных клиентов на срок от 3 до 7 лет. Можно уверенно сказать - работа ВТБ в данном сегменте имеет значительный потенциал, а стандартизация клиентского обслуживания в банке позволяет улучшить качество предоставляемых услуг и повысить оперативность принятия решений.

- Каковы перспективы развития бизнеса с региональными клиентами в Вашем филиале?

- В конце 2006 г. наблюдательный новет Банка ВТБ утвердил стратегию развития банка на 2007-2010 гг. Основная цель - превратить ВТБ в лидеры финансового банковского обслуживания российских предприятий. Как представитель Банка ВТБ в регионе, наш филиал также ставит перед собой серьезные, достаточно амбициозные цели: стать одним из лидеров по кредитованию предприятий реального сектора экономики, обслуживанию экспортно-импортных операций. Уверен что у нас это получится.