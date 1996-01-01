"Ренессанс Кредит" теперь в "Евросети"

"Евросеть" расширяет пул банков, с которыми компания сотрудничает в области потребительского кредитования. В рамках сотрудничества с новым банком-партнером "Ренессанс Кредит" компания предложит своим покупателям возможность приобрести любую технику, представленную в салонах, в кредит.