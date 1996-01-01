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Банки попали под нож
Осенью российские банки подняли ставки по кредитам корпоративным клиентам на 1-2%, но этим дело не ограничилось.
Банки резко сократили сроки кредитования: большинство кредитов выдается на срок до полугода - к таким действиям кредитные организации подталкивает предстоящее повышение ставки рефинансирования ЦБ.
Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии оценил последствия ужесточения денежно-кредитной политики в результате предстоящего повышения ставки ЦБ. Авторы проведенного исследования вынесли в заголовок красноречивый вопрос: "Борьба с инфляцией или банки под нож?" Повышение ставки, по их мнению, несет существенные процентные риски. "Чтобы их компенсировать, банки переходят к более краткосрочному кредитованию", - заявляет директор ЦЭИ МФПА Сергей МОИСЕЕВ. "Большинство кредитов корпоративному сектору сейчас выдается на короткие сроки - не более шести месяцев. Банки вынужденно сократили сроки из-за сжатия ликвидности", - подтверждает главный экономист Альфа- банка Наталия ОРЛОВА. По ее мнению, это один из самых серьезных негативных эффектов, который отразился на России из-за последствий ипотечного кризиса в США.
Банкиры, опрошенные РБК daily, сообщают, что им известно об ограничении сроков кредитования корпоративных клиентов, однако официально банки либо не подтверждают эту информацию, либо говорят лишь о прекращении кредитования на доступные ранее сроки. "Не считаю, что сроки радикально сократились. Конечно, длинных денег в России нет, поэтому кредиты на срок более одного-двух лет завязаны на средства, привлеченные из-за рубежа. Так что в первую очередь кризис на западных рынках сказался на кредитах со сроком больше трех лет", - замечает гендиректор департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса Банка Москвы Игорь ДУБОНОСОВ.
Банки заранее готовятся к ужесточению процентной политики: ранее первый зампред ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ подтвердил, что ставка может изменена до конца текущего года. Ранее г-н Улюкаев объяснял, что при расчете ставки ЦБ ориентируется на ее превышение над инфляцией на 1-2%. "Консенсус-прогноз участников рынка по инфляции - 11% на конец года, значит, ставка будет повышена до 12-13%, но происходить изменения будут поэтапно", - прогнозирует Сергей Моисеев. Увеличение ставки рефинансирования приведет не только к повышению ставок РЕПО и МБК, но и к росту процентного риска. По данным ЦБ, на 1 октября он вырос до беспрецедентной величины в 23,8% - именно такую долю в своем капитале может потерять российский банковский сектор в случае усугубления последствий кризиса на финансовых рынках.
Сейчас большинство банков покрывает долгосрочные активы короткими пассивами. Доля кредитов со сроком более одного года в валютном портфеле составляет 71%, по рублевым - 44%. В результате краткосрочные обязательства, по которым растут процентные ставки, будут отчасти оплачиваться низкодоходными долгосрочными. Согласно прогнозу ЦЭИ МФПА, в условиях роста стоимости средств, привлекаемых банками на короткий срок, у них возникнут трудности с покрытием текущих обязательств.
Начальник аналитического отдела казначейства ВТБ Николай КАЩЕЕВ считает, что колоссальная короткая позиция в валюте повлияет на сроки кредитования: сейчас она превышает 60 млрд долл. (разница между займами за рубежом и иностранными активами). "Эти займы трудно обслуживать при нехватке ликвидности, поэтому в условиях роста ставок банки будут выдавать короткие кредиты, сроком на несколько месяцев. Сокращение сроков кредитования ведет к замедлению инвестиционного бума, а поскольку его доля в росте ВВП составляет 2,7%, то и к замедлению роста валового продукта", - заключает г-н Кащеев.
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