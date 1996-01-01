Райффайзенбанк Австрия присоединил ИМПЭКСБАНК

Филиалы ИМПЭКСБАНКА по всей России начали работать под брендом ЗАО "Райффайзенбанк". Процесс присоединения, продолжавшийся с 2006 г., когда австрийский Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг приобрел 100%-ный пакет акций ОАО "ИМПЭКСБАНК", юридически завершился 23 ноября 2007 г.

В этот день в Единый государственный реестр юридических лиц внесено ЗАО "Райффайзенбанк", а ОАО "ИМПЭКСБАНК" прекратил свое существование. По этому поводу в Москве, в головном офисе Райффайзенбанка, состоялась пресс-конференция, на которую был приглашен и представитель Издательской компании "Золотой Рог".

Как рассказал на встрече председатель правления ЗАО "Райффайзенбанк" Йоханн ЙОНАХ, в новом названии теперь нет слова "Австрия", что связано с изменениями в российском законодательстве.

- Объединение стало для нас, пожалуй, самым главным событием с момента появления Группы Райффайзен в России в 1996 г. Мы представляем российскому и международному сообществу новый банк, который воплотит лучшие традиции Райффайзен Интернациональ в совокупности с масштабностью сети отделений ИМПЭКСБАНКА, - сказал г-н Йонах. - Вместе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "ИМПЭКСБАНК" образовали крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России.

Теперь ЗАО "Райффайзенбанк" представлен в 44 регионах Российской Федерации. Более 250 офисов обслуживают порядка 1, 4 млн клиентов. Дальневосточные филиалы ИМПЭКСБАНКА, действующие в Хабаровске, Владивостоке, Артеме и других городах, также переходят на работу под новым брендом. В скором времени здесь появятся новые желто-черные вывески, но, как неоднократно подчеркивали менеджеры банка, суть не в смене вывесок и обновлении интерьеров. Новый банк предлагает своим клиентам качественно новое обслуживание.

- Для нас было важно при объединении не потерять те позиции, которые мы имеем, работая с крупными корпоративными клиентами, - рассказал заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Павел ГУРИН. - Но, работая в России, невозможно не развивать другие сегменты, в том числе малый и средний бизнес. С присоединением ИМПЭКСБАНКА появилась возможность работать со средним бизнесом на местах, имея достаточное количество филиалов и точек продаж, а также хороший опыт банка в этом направлении. Объединенный банк предлагает специальные программы финансирования компаний среднего бизнеса, общий годовой оборот которых находится в диапазоне от 280 до 900 млн руб., а также для предприятий с годовой выручкой до 30 млн руб. (сегмент "микро") и организаций с выручкой от 30 до 280 млн руб.

- Перед розницей также стояла большая задача по сравнению продуктовых рядов двух банков. В результате создали гармонизированный каталог продуктов объединенного банка, который максимально учитывает интересы клиентов, - подчеркнул член правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Роман ВОРОБЬЕВ. - Мы взяли самое лучшее из обоих банков и объединили в новой линейке. Отказались от тех продуктов, которые не занимали в портфеле большой доли и были не очень интересны клиентам.

В качестве примера Роман Воробьев привел кредитование клиентов в торговых сетях, от которого решено отказаться в силу высоких рисков и затрат на сопровождение. Более интересным инструментом, по его мнению, являются кредитные карты - они будут доступны всем клиентам. Взяли все лучшее от двух банков и при разработке другого продукта - автокредитования, приняв во внимание и региональный аспект. Если ранее Райффайзенбанк выдавал кредиты только на покупку новых иностранных автомобилей в салонах, то теперь будет использован и опыт ИМПЭКСБАНКА по кредитованию сделок на вторичном рынке.

- Когда конструировали этот ряд, мы взяли из ИМПЭКСБАНКА кредиты на покупку российских автомобилей, кредиты на покупку иностранных машин, бывших в употреблении, - добавил г-н Воробьев. - Мы понимаем, что на Дальнем Востоке есть своя специфика, в том числе когда машины продаются одним физическим лицом другому, и мы постараемся в начале следующего года внедрить продукт, учитывающий эту региональную специфику. В автокредитовании мы также взяли опцию, когда клиент подтверждает свой доход не только официальной справкой, но и сам, заполняя заявление на получение кредита, декларирует так называемый заявленный доход.

Новая сеть потребовала новых управленческих решений. В банке создано семь региональных центров, дальневосточные филиалы и отделения подчиняются региональному центру, расположенному в Новосибирске. Впрочем, г-н Йонах не исключил, что в дальнейшем будет организован и дальневосточный центр.

Как рассказал Йоханн ЙОНАХ, отвечая на вопросы корреспондента "ЗР", его личное знакомство с Дальним Востоком состоялось еще в 1993 г., когда он в качестве представителя Райффайзенбанк Централь Банк приезжал во Владивосток. В новом качестве председатель правления ЗАО "Райффайзенбанк" намерен побывать в приморской столице уже в 2008 г.

- В целом Дальний Восток нам очень интересен, мы видим там значительный потенциал развития, - подчеркнул г-н Йонах. - И правительство сейчас гораздо более конкретно занимается этим регионом, что, безусловно, правильно. Поэтому, естественно, мы хотим расширить здесь бизнес, хотим открыть дополнительные отделения, и не только в столичных городах региона, но и в средних.