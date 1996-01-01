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Экономика России рвется в пятерку
Россия может войти в пятерку крупнейших экономических держав мира. По мнению западных аналитиков, в стране закончился период накопления нефтедолларов и наступает время осуществления высокотехнологичных проектов. Аналитики говорят о том, что Россия окончательно преодолела постсоветский период упадка и не только вышла из кризиса, но и выходит на ведущие роли.
Западные аналитики, опрошенные Financial Times, считают, что Россия окончательно преодолела период упадка после развала Советского Союза и выходит в лидеры мировой экономики.
Экономический упадок 1990-х подходит к концу, ВВП в этом году будет на уровне 1,2 трлн долларов, что в номинальном выражении в 6 раз выше, чем в 1999 году. В реальном исчислении ВВП наконец вернулся к уровню 1990 года (до развала Союза), отмечают эксперты.
Пострадав при дефолте 1998 года, в течение нескольких последующих лет благодаря рекордно высоким ценам на нефть на мировом рынке Россия накопила золотовалютных запасов более чем на 450 млрд долларов. Однако пока ВВП на душу составляет не так много, например 40% от португальского. Но при ежегодном росте экономики почти на 7% государственные и частные компании развернули масштабную деятельность не только на отечественном, но и на международном рынке.
Успешные капиталовложения в инфраструктуру могли бы преобразовать Россию, поскольку смогут ликвидировать проблемы, ограничивающие экономический рост.
Проанализировав запланированные инвестиционные проекты, аналитик Московского центра Карнеги Николай ПЕТРОВ говорит о том, что центр российских инвестиций переместится от европейской части страны за Урал. Результатом может стать новая индустриализация Сибири и российского Дальнего Востока.
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