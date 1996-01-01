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Минфин обвинил в подорожании продуктов самих... россиян
Вице-премьер Правительства России Алексей КУДРИН считает, что рост цен на продовольствие объясняется готовностью граждан платить за товары больше. Об этом глава Министерства финансов заявил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров в Москве, сообщает "Утро.Ru".
По словам Кудрина, именно наличие у населения денежных средств способствует росту цен. "Граждане готовы платить более высокие цены", - заявил вице-премьер. Помимо этого, глава Минфина отметил, что при отсутствии роста цен на продовольствие инфляция в 2007 г. все равно бы превысила запланированный уровень в 8%. По его словам, в любом случае инфляция по итогам года составила бы 9%.
Напомним, что ранее правительство неоднократно заявляло, что способно удержать инфляцию в рамках запланированных 8%. Прогноз был пересмотрен лишь в середине осени. Представители Минэкономразвития сообщили, что по итогам 2007 г. инфляция ожидается на уровне 10,5 - 11%. По данным Росстата, рост цен в октябре 2007 г. составил 1,6%, а с начала года - 9,3%.
В МЭРТ ускорение темпов роста инфляции связывают в основном с повышением цен на продовольственные товары в результате сокращения импорта и увеличения экспорта.
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