Кому долг, а кому прибыль

Уровень жизни россиян в последние годы повысился. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что кредитный бум, или, как говорят эксперты, кредитная «лихорадка», продолжает трясти население.

Жить в долг становится модно, задолженность населения перед банками растет. При этом, по данным Центробанка, просроченная задолженность на сегодня составляет более 4% от общего кредитного портфеля банков. Но это официальные данные. На самом деле банки предпочитают умалчивать о своих зависших дебиторских задолженностях. Есть такие долги и в отношениях между предприятиями.

«Белые» и «черные»

На этом фоне в России стали появляться коллекторские агентства. И этот вид бизнеса очень перспективный. Об этом говорит уже тот факт, что рынок коллекторских услуг еще на стадии формирования стал весьма конкурентным.

При этом, если еще несколько лет назад, большинство таких организаций предпочитали работать в темную, за что им приклеился ярлык «черные» коллекторы, то сегодня этот бизнес становится «белым».

К «белой» дебиторке можно отнести те долги, которые подтверждаются документами. Причем такие долги, как правило, возникают у юридических лиц и являются самыми перспективными. Ведь предприятие - это всегда активы, а если оно действующее, то проблема взыскания долга - это уже дело «техники».

- Первоначально наше агентство было образовано для работы с дебиторской задолженностью наших учредителей. Специфика их работы - множество контрагентов во всех регионах Дальнего Востока, - рассказывает генеральный директор ООО «Дальневосточный консолидирующий центр» Владимир НЕЙЖМАК. – Поэтому работа началась без поиска клиентов. Мы получили пакет долгов около 40 организаций ДВ. Причем все долги были внушительные. Решение этого вопроса заняло много времени, но позволило приобрести опыт и создать платформу для развития компании. В настоящее время есть все предпосылки выхода на международный уровень.

По похожему сценарию образовалось и коллекторское агентство ООО «Арбитр». «В начале своей деятельности мы были структурным подразделением холдинга «Лотос». В дальнейшем расширили сферу деятельности и стали работать как самостоятельный бизнес, со сложившейся инфраструктурой компании, - рассказывает руководитель департамента продаж ООО «Арбитр» Юлия НАЗАРОВА.

Большинство коллекторов работают по установленному тарифу, который составляет 35-40% от суммы долга. Основной клиентурой для них являются компании, чьи долги исчисляются миллионами. Но размер долга не гарантирует его легкий возврат. Поэтому легально работающие агентства всегда сами детально изучают историю долга, есть ли по нему проценты или пеня, насколько они обоснованы. И только после этого подписывают официальный договор.

Официальные договоры между клиентом и коллекторами - одно из основных условий легального ведения бизнеса. А вот «черные» коллекторы могут получить деньги только одним способом – непосредственно из рук должника. Ни одно коллекторское агентство, официально наделенное полномочиями от кредитора, не собирает с должников наличные деньги. Все возвращаемые по долгам денежные средства в этом случае идут только через банковский расчетный счет. Но это в теории. На практике долги физических лиц могут быть переданы из рук в руки.

Отличить «черного» и «белого» коллектора, в принципе, можно по методам работы. Считается, что «черные» - это те, чья деятельность ведется на грани нарушения закона. Поэтому эксперты рекомендуют бизнесменам бороться с ними как с банальными вымогателями. То есть писать заявление в милицию.

Технологии «возврата»

Некоторое время назад рынок этих услуг стал сегментироваться по видам задолженности. Самым первым клиентом таких компаний был банковский сектор. Затем к нему добавились лизинговые и страховые компании, торговые предприятия. Потом обыкновенные граждане, которые в силу каких-либо причин не хотят возвращать свои «кровные» через суд и дальнейшее исполнительное производство.

«В целом работа агентства - это довольно длительный цикл, на одного клиента может уходить до 6 месяцев работы, - утверждает Владимир Нейжмак. – При этом долги граждан намного меньше, чем юридических лиц, но вернуть их порой бывает сложнее. Мы работаем и с теми, и с другими клиентами, но предпочтение отдаем юридическим лицам. Опыт работы показывает: рано или поздно любое агентство должно для себя решить, какой клиент для него более предпочтителен, и делать ставку на него».

«Для нас предпочтительны физические лица. Поэтому мы ориентированы на банковские задолженности. Работа с юридическими лицами более сложна. Так как юридические лица несут ответственность только уставным капиталом, а он сегодня в ООО всего 10 тыс. руб. Поэтому компания и далее будет ориентирована на физические лица. Но кроме банковских долгов нам интересны долги ЖКХ и связи», - утверждает Юлия Назарова.

Считается, что банковские долги наиболее подтвержденные, но это не означает, что они самые легкие. Обычно коллекторам банки стараются передать самую «трудную» задолженность, когда с человека, в принципе, взять уже нечего, а в отдельных случаях самого должника еще и нужно найти. Учитывая, что суммы долга могут быть небольшими - 100-50 тыс. руб., то многие коллекторы даже не берут такую клиентуру.

Все это привело к тому, что на некоторых предприятиях стали появляться специализированные подразделения, такие как службы безопасности или юридические отделы, которые занимаются возвратом дебиторской задолженности. Прежде всего эти внутренние коллекторы появились у банковских структур. Но уже сегодня эта тенденция перешла в крупные торговые компании. Например, известная на весь Дальний Восток компания «В - Лазер» на базе собственной службы безопасности открыла свое агентство.

Правда, внутренние коллекторы, по большому счету, в развитии этого бизнеса не участвуют. «Бывает, что банки даже выставляют свои долги на продажу. Логика проста. Мотивация внутренних агентств крайне низкая. Бывает, что они работают не за комиссию по реально возвращенным деньгам, а по плану, спущенному вышестоящим руководством. В итоге очень значительная часть задолженности после работы структурного подразделения так и не возвращается в организацию.

«Банковская задолженность очень проблематична, - высказал свое мнение в неофициальной беседе один из руководителей крупного коллекторского агентства. – Поэтому банки часто предлагают коллекторам выкупить у них пакет долгов за фиксированную сумму. Были такие предложения и нам. Но когда мы внимательно изучили этот пакет «дебиторки», то выяснили, что половина долгов на самом деле мертвые. Поэтому, мы отказались от этого предложения».

Покупка долгов агентством все же имеет место. Но этим видом бизнеса занимаются немногие, и то только когда долг имеет все шансы быть возвращенным. По логике вещей приобретение долга - это неоправданный риск. Но в отдельных случаях он оправдан, так как долг может отдаваться за 2-7% от основной суммы. «Наше агентство покупает портфели долгов у банков. Как правило, это вторичные портфели (это когда банк уже поработал с этими долгами. – Прим. «ДК»). Риск, конечно, присутствует. Но все портфели приобретаются после оценки специалистами, - утверждает Юлия Назарова.

Еще один вид деятельности коллекторов - это абонентское обслуживание. Компании начинают понимать, что лучше предотвратить образование просроченных долгов, чем потом пытаться их вернуть. Поэтому они обращаются за помощью в проверке благонадежности партнера. По заказу клиента уважающее себя агентство предоставит полную информацию об истории компании, ее репутации на рынке, ее руководителе, долгах, финансовом благополучии.

Плюс такого обслуживания в том, что очень часто такую информацию трудно получить. Но коллекторы, чьи сотрудники ранее работали в силовых структурах, могут по старым связям «пробить» компанию. Стоит такая услуга не сильно дорого, зато она является своеобразной страховкой при заключении крупных сделок, особенно если речь идет о предоплате.

Потенциал развития коллекторского бизнеса в ДВФО имеет все предпосылки к росту. Например, сегодня целый пласт заказов идет от иностранцев, которые уже столкнулись с российскими методами ведения бизнеса. Так, в одном из крупных коллекторских центров рассказали случай, когда к ним обратилась американская компания с просьбой взыскать задолженность с рыбодобывающей компании за бункеровку судов в море. Правда, американцы были удивлены стоимостью услуг компании, ведь подобный бизнес в Америке редко берет более 5-10%.

«Рынок коллекторских услуг в регионе будет расти еще ближайшие годы, - дает прогноз Владимир Нейжмак. – И постепенно легальные компании вытеснят тех, кто работает в темную. И произойдет это потому, что легальные компании уже сегодня имеют сложившуюся инфраструктуру, которая и будет развиваться по мере увеличения заказов.