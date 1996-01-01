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Первые результаты новой стратегии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Развитие "Тихоокеанского Внешторгбанка" в рамках региональной промышленной группы дает свои результаты. За 9 месяцев текущего года банк в полтора раза повысил объем средств на текущих и расчетных счетах клиентов, а депозитная масса физических лиц выросла на 40%.

Наиболее заметным показателем стал рост ссудной задолженности. Причем, если юридические лица прирастили ее на 9% против 48% в 2006 г., то рост задолженности физических лиц достиг почти 142%. Годом ранее население сократило задолженность в банке на 8%. Уровень процентного дохода, полученного банком за 9 месяцев 2007 г., оказался на 14% выше прошлогоднего показателя. При этом процентные выплаты сократились на 3%, и это при значительном росте показателей как по ссудной задолженности, так и по привлеченным средствам от физических лиц. Комиссионные доходы за тот же период выросли на 30%.

В то же время банк уменьшил показатели чистых доходов на 50%, что объясняется активным развитием бизнеса. "Тихоокеанский Внешторгбанк" развивается как универсальное банковское учреждение. Цель новой стратегии его развития - добиться к концу 2009 года роста чистых активов до 5 млрд рублей, а величины капитала - до 400 млн рублей.

Бизнес-планом на три ближайшие года предусмотрен целый ряд серьезных задач, поэтапная реализация которых уже началась. В частности, увеличен капитал банка, завершается процесс подключения всех филиалов к системе электронных расчетов, организован прием платежей от населения. Банк значительно расширил спектр кредитных продуктов, пересмотрел условия предоставления кредитных линий, овердрафта, серьезно поднял объем потребительского кредитования, наладил механизм ускоренной проверки платежеспособности физических лиц, начал работу с собственными ценными бумагами - векселями банка.

Банк вводит новую услугу – перевод денег по системе «Золотая Корона - Денежные переводы» через банкоматы с функцией приема наличных. Кроме того, банк начал эмиссию кобрендинговых карт, что позволяет их владельцам проводить расчеты сразу в двух платежных системах — «Золотая корона» и MasterCard. Что же касается кредитования населения, то банк пока не планирует экспресс-кредитование без обеспечения, считая эту услугу слишком рискованной.

В текущем году открыты два новых операционных офиса, предоставляющих полный комплекс банковских услуг. До конца этого года планируется открыть два операционных офиса в самом густонаселенном районе Южно-Сахалинска и в г. Анива, а в будущем - в Долинске, Охе, Ногликах и Александровске-Сахалинском. По словам председателя правления банка Анастасии ПРОКОФЬЕВОЙ, банк планирует и выход за пределы области, но лишь после того, как добьется чего-то значительного в своем регионе.

Досье

На 01.10.2007 г. размер собственных средств ОАО "Тихоокеанский коммерческий региональный Банк внешней торговли" составляет 157,5 млн руб. Из них размер уставного капитала - 78,7 млн руб. Сумма активов на 01.10.2007 г. составила 502,5 млн руб., что на 58% выше показателя начала года. Банк представлен головным офисом, расположенным в г. Южно-Сахалинске, филиалами в г. Холмске и г. Невельске и операционными офисами в г. Корсакове и с. Троицкое Анивского района.
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