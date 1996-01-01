КМБ-банк увеличил частичное залоговое обеспечение

КМБ-БАНК, банк группы "Интеза Санпаоло", увеличил сумму частичного залогового обеспечения кредита с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Данное обстоятельство позволяет не предоставлять гарантии по кредиту на обозначенную сумму. Новой возможностью предлагается воспользоваться в рамках таких продуктов КМБ-БАНКа, как Бизнес-Оборот (срок погашения 5 лет) и Бизнес-Инвест (срок погашения 7 лет).