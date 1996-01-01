ЦБ РФ зарегистрировал "дочку" южнокорейского Woori Bank

Банк России зарегистрировал Ури банк (дочерний банк южнокорейского Woori Bank), говорится в материалах ЦБ РФ, размещенных на его сайте в Интернете.

Как сообщает "Интерфакс", лицензия на осуществление банковских операций Ури банком пока не получена, поскольку еще не оплачен уставный капитал, который составляет 500 млн руб.

В октябре прошлого года Woori Bank сообщил, что приступил к созданию "дочки" в России. Тогда по итогам переговоров в ЦБ был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором указывалось, в частности, что Woori Bank создает дочерний банк для финансового обслуживания южнокорейских компаний, работающих на территории РФ, а также российских компаний.

Woori Bank ранее предоставил компаниям LG Electronics и "Орион" кредиты для строительства заводов на территории России. Рассматривался вопрос о выдаче кредитов другим корейским компаниям, работающим в РФ.

Банк ведет историю с 1899 г., сейчас это второй по величине южнокорейский банк, его крупнейший акционер - государственная корейская корпорация по страхованию депозитов.