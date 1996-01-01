Восточный экспресс банк поднимается в рейтингах

Восточный экспресс банк в рейтинге Центра экономического анализа "Интерфакс" по итогам девяти месяцев 2007 г. занял 91-е место среди крупнейших российских банков по активам.

С начала 2007 г. активы Восточного экспресс банка, рассчитанные по методике "Интерфакса", возросли на 140,30% (до 20,1 млрд руб.).