IFC может стать акционером АТБ

Международная финансовая корпорация (IFC), уже владеющая 12,64925% акций приморского "ПримСоцБанка", присматривается еще к одному дальневосточнику - Азиатско-Тихоокеанскому банку (Благовещенск).

По сведениям ДДГ "ЗР", IFC рассматривает проект по финансированию АТБ объемом $35 млн, включающий предоставление кредита и инвестиции в капитал. Ожидается, что совет директоров IFC рассмотрит проект 31 января 2008 г.

Азиатско-Тихоокеанский банк входит в группу Экспобанка. Основными бенефициарами банка являются Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Андрей ВДОВИН, а также основатели британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Питер ХАМБРО и Павел МАСЛОВСКИЙ. Им принадлежит 72,8% акций. Еще 20% акций банка принадлежит шведской инвестиционной группе East Capital Group.