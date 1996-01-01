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Кредитная история своими руками
- В данный момент я выплачиваю потребительский кредит в одном из приморских банков. Подскажите, есть ли у меня возможность реструктуризировать задолженность? Нынешняя финансовая ситуация такова, что в данный момент я не могу выплачивать свой ежемесячный долг в указанном в кредитном договоре размере.
Возникновение задолженности перед банком является серьезной проблемой, которая вполне может возникнуть перед любым заемщиком. Каким образом можно урегулировать вопрос неуплаты обязательного платежа по кредитам - вопрос отнюдь не тривиальный. Итак, когда и какие поводы для беспокойства должны быть у заемщика. Во-первых, все условия, в соответствии с которыми выдан кредит, указаны в договоре между банком и клиентом. Кредитный эксперт должен акцентировать внимание на возможные штрафы и пени в случае просрочки платежа в момент подписания столь важной бумаги. Каждый банк имеет собственный подход к опоздавшим. В Сбербанке ждут ежемесячного платежа в течение 5 дней, и только затем данные о просрочке поступают в службу безопасности и соответственно влияют на кредитную историю заемщика. Одно "но": даже если клиент за эти дни появляется в банке с положенным платежом, внести его он должен с учетом двойной процентной ставки. Если клиент и дальше продолжает вносить ежемесячные платежи с опозданием, банк в одностороннем порядке может увеличить процентные ставки на всю сумму займа, а не только на один ежемесячный платеж. В дальнейшем банк может обратиться в суд с исковым заявлением, которое отозвать нет возможности.
Клиенты Импэксбанка имеют своеобразный "люфт во времени" - 2 недели, но это тот самый период, когда история заемщика, несмотря на просрочку платежа, еще считается положительной. Штраф за опоздание платежа в сумме 500 руб. будет взыскан в любом случае. И так каждый раз. В случае систематических ежемесячных взносов по кредиту банк оставляет право действовать по собственному усмотрению. Однако тем заемщикам, кто вышел на отрицательную кредитную историю, вряд ли предоставят кредит в следующий раз.
Однако это лишь описание общей ситуации. Все специалисты банковской сферы настоятельно советуют при первых же финансовых трудностях по уплате ежемесячных платежей обращаться в банк, а точнее, в кредитный отдел либо в отдел по работе с проблемной задолженностью. Как рассказали корреспонденту "ЗР - Диалог" в Росбанке, каждый такой случай рассматривается индивидуально, и в результате из любой, даже самой безвыходной ситуации найдется выход.
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