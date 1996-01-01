www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Минфин и ФАС защитили платежные терминалы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вице-премьер Алексей КУДРИН провел совещание на котором ЦБ и всем федеральным ведомствам, включая правоохранительные органы, было рекомендовано не препятствовать деятельности владельцев электронных платежных терминалов.

В этой связи ФАС обратилась к участникам рынка электронных платежей с просьбой незамедлительно информировать о всех попытках закрытия бизнеса или создания препятствий по осуществлению деятельности.

Как говорится в сообщении ФАС, участники совещания у вице-премьера Алексея Кудрина учли правовую неопределенность между Гражданским кодексом и законом "О банках и банковской деятельности" по приему платежей населения за услуги связи и ЖКХ. В итоге правоохранительным органам и ЦБ рекомендовали воздержаться от действий, направленных на прекращение деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по приему платежей населения по агентским и субагентским договорам. Дело в том, что 12 ноября вступило в силу указание ЦБ, которое обязывает владельцев "железных ящиков", не имеющих агентских договоров с поставщиками услуг связи и ЖКХ, заключать договор с банком на перечисление денег, принятых через банкоматы. По мнению участников рынка, это может привести к массовому закрытию точек по приему платежей.

Заместитель главы ФАС Андрей КАШЕВАРОВ сообщил РБК daily, что необходимость в проведении совещания была вызвана тем, что Госдума планирует рассмотреть законопроект председателя ее банковского комитета Владислава РЕЗНИКА, призванный упорядочить прием платежей через электронные терминалы. Поскольку, по словам Андрея Кашеварова, решение по этому законопроекту будет принимать Госдума нового созыва, участники совещания рекомендовали воздержаться от гонений на владельцев платежных терминалов всем федеральным органам исполнительной власти.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru