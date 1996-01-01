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Минфин и ФАС защитили платежные терминалы
Вице-премьер Алексей КУДРИН провел совещание на котором ЦБ и всем федеральным ведомствам, включая правоохранительные органы, было рекомендовано не препятствовать деятельности владельцев электронных платежных терминалов.
В этой связи ФАС обратилась к участникам рынка электронных платежей с просьбой незамедлительно информировать о всех попытках закрытия бизнеса или создания препятствий по осуществлению деятельности.
Как говорится в сообщении ФАС, участники совещания у вице-премьера Алексея Кудрина учли правовую неопределенность между Гражданским кодексом и законом "О банках и банковской деятельности" по приему платежей населения за услуги связи и ЖКХ. В итоге правоохранительным органам и ЦБ рекомендовали воздержаться от действий, направленных на прекращение деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей по приему платежей населения по агентским и субагентским договорам. Дело в том, что 12 ноября вступило в силу указание ЦБ, которое обязывает владельцев "железных ящиков", не имеющих агентских договоров с поставщиками услуг связи и ЖКХ, заключать договор с банком на перечисление денег, принятых через банкоматы. По мнению участников рынка, это может привести к массовому закрытию точек по приему платежей.
Заместитель главы ФАС Андрей КАШЕВАРОВ сообщил РБК daily, что необходимость в проведении совещания была вызвана тем, что Госдума планирует рассмотреть законопроект председателя ее банковского комитета Владислава РЕЗНИКА, призванный упорядочить прием платежей через электронные терминалы. Поскольку, по словам Андрея Кашеварова, решение по этому законопроекту будет принимать Госдума нового созыва, участники совещания рекомендовали воздержаться от гонений на владельцев платежных терминалов всем федеральным органам исполнительной власти.
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