Минэкономразвития поборется с инфляцией

На этой неделе Минэкономразвития внесет в Правительство РФ пакет мер, направленных на борьбу с инфляцией. Что бы ни предложило министерство, по мнению экспертов, ситуация к лучшему не изменится.

В пятницу руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Андрей КЛЕПАЧ сообщил, что его ведомство подготовило пакет мер, направленных на борьбу с ростом цен. Какие это меры, чиновник уточнять не стал, сославшись на то, что они еще находятся на стадии разработки. По мнению экспертов, запланированное на начало 2008 года повышение тарифов на услуги ЖКХ и транспорт спровоцирует давление на работодателей с целью повысить зарплату, а это вызовет новый скачок цен.