В России предложено ввести карточную систему

Для обеспечения социально незащищенных слоев населения продовольствием по льготным ценам России может пригодиться опыт США, где с такими же целями внедрены продовольственные карточки.

Такое мнение в среду в прямом эфире Русской службы новостей высказал известный экономист Александр ЛИВШИЦ, комментируя повышение цен на продовольствие. РИА "Восток-Медиа" цитирует Лившица: "Экономика стала открытой, и мы пожинаем и плюсы, и минусы этого". Проблема обеспечения продовольственными товарами социально незащищенных слоев населения в США, по словам Лившица, решается путем продовольственных талонов. "Мы хотим помочь бедным или сломать рыночные механизмы? Если мы хотим помочь бедным, то давайте им целенаправленно помогать, чтобы они получали эти талоны и отоваривались по дешевой цене. Не надо удерживать цены для всех", - сказал он.