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Три сценария для России
Об этом на семинаре, организованном Ассоциацией европейского бизнеса в России, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь ЮРГЕНС.
Как известно, под его руководством Центр развития информационного общества еще весной нынешнего года завершил разработку четырех сценариев экономического будущего России. Сегодня, судя по выступлению Юргенса, один из них, названный "Рантье", предусматривает стремительный рост социальной нагрузки на бюджет ради сиюминутного улучшения материального положения населения. Он достаточно рискован для страны из-за возможного скачка инфляции и сползания в системный кризис, но сейчас в определенной мере теряет актуальность. Однако три других сценария - инерционный, мобилизационный и модернизационный - остаются в силе. Более того, хотя страна еще продолжает жить в большей мере по инерционному сценарию, элементы двух других начинают ощущаться в развитии России все сильнее.
Особенностью инерционного сценария, по мнению Игоря Юргенса, можно считать использование институтов развития без значительных госрасходов и даже с возможным наличием небольшого бюджетного дефицита. При этом сохранится сырьевая ориентация экономики, что в конце концов ведет к замедлению темпов роста, а экономика становится уязвимой перед внешними угрозами.
Игорь Юргенс считает, что по сравнению с инерционным, мобилизационный сценарий вряд ли можно считать предпочтительным. В соответствии с ним будут наращиваться не социальные расходы, а госинвестиции в инфраструктуру. Такой вариант грозит перекосами в экономике и стагнацией именно тех отраслей, где присутствие государства искусственно увеличено. Временное ускорение экономического роста стопорится из-за исчерпания ресурсов для госинвестиций, и экономика становится еще более уязвимой для внешних воздействий.
В то же время модернизационный вариант развития предусматривает разумный баланс государства и бизнеса. Расходы на развитие "не зашкаливают", сохраняются положительное внешнеторговое сальдо и бюджетный профицит, но доходы от нефти и газа идут в дело строго дозированно и открыто. Не исключено даже снижение налоговой нагрузки на бизнес в целях стимулирования деловой активности.
Игорь Юргенс признал, что авторы прогнозов вполне отдают себе отчет в том, что, скорее всего, ни один из представленных ими сценариев не может быть реализован "в чистом виде". И поэтому оптимальным, но одновременно и реальным вариантом для России было бы, по мнению Юргенса, максимальное насыщение инерционного сценария элементами модернизационного.
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