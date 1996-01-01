В Приморье открыт новый офис ДВ банка

Приятным событием ко дню рождения Дальневосточного банка стало открытие очередного офиса, на этот раз в приморском поселке Преображение.

"Приятно, что наш новый офис, кстати, уже третий на счету находкинского филиала банка (один - в Находке, второй - в Ливадии), открылся накануне 17-летия банка. Этому событию мы радуемся вместе с нашими клиентами, представителями предприятий, бизнесменами и жителями Преображения, которым раньше приходилось тратить немало времени на поездки в Находку для обслуживания в банке, - говорит Лариса ЯКИМЕНКО, директор находкинского филиала. - Теперь же они могут пользоваться финансовыми услугами Дальневосточного банка, не выезжая за пределы своего родного поселка. В новом офисе мы постарались создать все условия для оперативного и комфортного обслуживания корпоративных клиентов и частных лиц и готовы предоставить им качественный сервис и полный спектр услуг, предлагаемых головным банком".

Филиал в Находке - крупнейший из шести приморских филиалов Дальневосточного банка, открыт в 1990 г. вместе с основанием головного банка. Открытие нового офиса - очередной шаг Дальневосточного банка по расширению географии своего присутствия в Дальневосточном Федеральном округе и Восточной Сибири. На сегодняшний день филиалы Дальневосточного банка работают в Приморье, Хабаровске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Ачинске. До конца 2007 г. будет открыт филиал в Красноярске, а в 2008 году банк собирается осваивать Камчатский край.