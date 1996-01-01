В Росбанк за квартирой или комнатой

Росбанк запустил новые программы ипотечно-жилищного кредитования. Под 11,5% годовых в рублях и 9,5% в валюте банк выдает ипотечный кредит не только на покупку таунхауса или квартиры в многоквартирном доме, но и комнату в коммунальной квартире. Одним из условий является залог приобретаемой или уже существующей недвижимости.