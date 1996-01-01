АТБ открыл очередной офис

Седьмой допофис "Азиатско-Тихоокеанского Банка" ориентирован на обслуживание физических лиц. Основными направлениями в работе станут потребительское кредитование и сберегательные услуги. Также здесь можно будет произвести все виды коммунальных платежей и произвести обмен валют, сообщила пресс-служба АТБ.