Алексей Кудрин ограничил прием наличных денег через платежные терминалы

Глава Минфина Алексей КУДРИН фактически заблокировал принятие Госдумой законопроекта, который предполагает разрешить владельцам платежных терминалов оказывать услуги по приему наличных без заключения агентского договора с банком.

А 12 ноября вступает в силу указание ЦБ, обязывающее владельцев платежных терминалов заключать договоры с кредитными организациями и проводить все расчеты с поставщиками услуг исключительно через банк. В связи с этим возможно, что с понедельника правоохранительные органы начнут в массовом порядке проверять, как владельцы платежных терминалов выполняют указание ЦБ. Проблемы могут возникнуть у 40% компаний, принимающих деньги через небанковские платежные терминалы, на долю которых приходится до $2 млрд платежей.

Как рассказал РБК daily первый зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ, под руководством вице-премьера Алексея Кудрина прошло совещание, поводом для которого стал законопроект главы банковского комитета Владислава РЕЗНИКА, упорядочивающий оплату услуг связи и ЖКХ через платежные терминалы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его непринятие "может повлечь существенное сокращение числа коммерческих организаций, через терминалы и кассы которых гражданами в настоящее время осуществляется оплата услуг электросвязи, жилых помещений и коммунальных услуг". В связи с этим банковский комитет Госдумы рекомендовал парламенту принять этот законопроект сразу в трех чтениях, а само рассмотрение было запланировано на 9 ноября.

Однако, по словам Павла Медведева, Алексей Кудрин фактически высказался против принятия этого законопроекта. "Позиция Минфина такова: законопроект принимать нет необходимости, поскольку действующий закон "О банках и банковской деятельности" не отменяет агентскую схему, - сказал Павел Медведев. - Тем не менее на совещании было решено создать рабочую группу, которая попытается разобраться в ситуации и, если это будет необходимо, подготовит поправки в законодательство".

Этот законопроект фактически стал ответной реакцией на указание ЦБ, которое вступает в силу 12 ноября и обязывает владельцев электронных платежных терминалов проводить все расчеты с поставщиками услуг через кредитные организации. По словам Павла Медведева, такая "банковско-агентская" схема вводится для того, чтобы у владельцев платежных терминалов не было возможности вводить в "черный" оборот наличные денежные средства, принятые от населения. Кроме того, как сообщил Павел Медведев, правительство планирует подготовить инструкцию для владельцев платежных терминалов, в которой будут подробно описаны их действия по приему наличных средств от населения и передаче их поставщику услуг. "Инструкция должна перекрыть все лазейки для вывода этих денежных средств на рынок так называемого черного нала, - подчеркнул г-н Медведев. - Это важно, поскольку годовой оборот отечественного рынка электронных платежей составляет $5-7 млрд".

Между тем, уже сейчас от владельцев платежных терминалов начали поступать жалобы на необоснованные действия сотрудников правоохранительных органов по проверке наличия у них договоров с банками. Не исключено, что с понедельника, когда указание ЦБ вступит в законную силу, такие проверки станут массовыми".

Опасения небезосновательны. Летом Павел Медведев направил генпрокурору России Юрию ЧАЙКЕ письмо, в котором говорится, что участники рынка электронных платежей завершают создание внебанковской системы анонимных переводов, используемой в том числе для нелегального обналичивания денег. На прошлой неделе, по странному совпадению, премьер Виктор ЗУБКОВ подписал постановление, которое обязывает владельцев терминалов, не являющихся банковскими организациями, предоставлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, которые проводятся через их терминалы.