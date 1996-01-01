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Алексей Кудрин ограничил прием наличных денег через платежные терминалы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Глава Минфина Алексей КУДРИН фактически заблокировал принятие Госдумой законопроекта, который предполагает разрешить владельцам платежных терминалов оказывать услуги по приему наличных без заключения агентского договора с банком.

А 12 ноября вступает в силу указание ЦБ, обязывающее владельцев платежных терминалов заключать договоры с кредитными организациями и проводить все расчеты с поставщиками услуг исключительно через банк. В связи с этим возможно, что с понедельника правоохранительные органы начнут в массовом порядке проверять, как владельцы платежных терминалов выполняют указание ЦБ. Проблемы могут возникнуть у 40% компаний, принимающих деньги через небанковские платежные терминалы, на долю которых приходится до $2 млрд платежей.

Как рассказал РБК daily первый зампред банковского комитета Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ, под руководством вице-премьера Алексея Кудрина прошло совещание, поводом для которого стал законопроект главы банковского комитета Владислава РЕЗНИКА, упорядочивающий оплату услуг связи и ЖКХ через платежные терминалы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его непринятие "может повлечь существенное сокращение числа коммерческих организаций, через терминалы и кассы которых гражданами в настоящее время осуществляется оплата услуг электросвязи, жилых помещений и коммунальных услуг". В связи с этим банковский комитет Госдумы рекомендовал парламенту принять этот законопроект сразу в трех чтениях, а само рассмотрение было запланировано на 9 ноября.

Однако, по словам Павла Медведева, Алексей Кудрин фактически высказался против принятия этого законопроекта. "Позиция Минфина такова: законопроект принимать нет необходимости, поскольку действующий закон "О банках и банковской деятельности" не отменяет агентскую схему, - сказал Павел Медведев. - Тем не менее на совещании было решено создать рабочую группу, которая попытается разобраться в ситуации и, если это будет необходимо, подготовит поправки в законодательство".

Этот законопроект фактически стал ответной реакцией на указание ЦБ, которое вступает в силу 12 ноября и обязывает владельцев электронных платежных терминалов проводить все расчеты с поставщиками услуг через кредитные организации. По словам Павла Медведева, такая "банковско-агентская" схема вводится для того, чтобы у владельцев платежных терминалов не было возможности вводить в "черный" оборот наличные денежные средства, принятые от населения. Кроме того, как сообщил Павел Медведев, правительство планирует подготовить инструкцию для владельцев платежных терминалов, в которой будут подробно описаны их действия по приему наличных средств от населения и передаче их поставщику услуг. "Инструкция должна перекрыть все лазейки для вывода этих денежных средств на рынок так называемого черного нала, - подчеркнул г-н Медведев. - Это важно, поскольку годовой оборот отечественного рынка электронных платежей составляет $5-7 млрд".

Между тем, уже сейчас от владельцев платежных терминалов начали поступать жалобы на необоснованные действия сотрудников правоохранительных органов по проверке наличия у них договоров с банками. Не исключено, что с понедельника, когда указание ЦБ вступит в законную силу, такие проверки станут массовыми".

Опасения небезосновательны. Летом Павел Медведев направил генпрокурору России Юрию ЧАЙКЕ письмо, в котором говорится, что участники рынка электронных платежей завершают создание внебанковской системы анонимных переводов, используемой в том числе для нелегального обналичивания денег. На прошлой неделе, по странному совпадению, премьер Виктор ЗУБКОВ подписал постановление, которое обязывает владельцев терминалов, не являющихся банковскими организациями, предоставлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, которые проводятся через их терминалы.

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