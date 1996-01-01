Связь-банк предоставит Дальсвязи кредитную линию на 450 млн руб.

ОАО "Дальсвязь" 5 ноября признало несостоявшимся открытый конкурс среди финансовых организации на право предоставления кредитной линии в сумме 450 млн руб., сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе компании.

На процедуру рассмотрения была предоставлена лишь одна заявка - от ОАО АКБ "Связь-банк". В соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, конкурсная комиссия допустила Связь-банк к участию в конкурсе и признала его единственным участником.

"В соответствии с условиями, конкурс признан несостоявшимся. Так как его участником признан только один претендент, то договор будет заключен именно с ним", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, кредитную линию на 450 млн рублей Дальсвязи предоставит Связь-банк. Срок кредитной линии - 1,5 года. Согласно условиям конкурса процентная ставка по кредитам не должна превышать 9,4% годовых.