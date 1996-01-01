Депозиты, золото и ПИФы

Обезличенные металлические счета, вложения в ПИФы и долгосрочные рублевые депозиты - это инструменты, которые могут защитить накопления населения от обесценения. К такому выводу пришли специалисты Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании "БДО Юникон", сопоставив инфляционные показатели и доходность различных инструментов для вложения наличных денег.

Впрочем, как считает РБК daily, даже вложения в перечисленные инструменты не гарантируют доходности по итогам года из-за непредсказуемой инфляции, которая по итогам года ожидается на уровне не менее 11%.

По подсчетам "БДО Юникон", самую высокую доходность за октябрь, около 3,65%, показали обезличенные металлические счета благодаря росту цен на золото. В сентябре и октябре рост стоимости золота был вызван повышенным спросом со стороны инвесторов, которые как раз использовали золото как защитный инструмент. "Золото можно использовать как защиту от инфляции, особенно в ситуации, когда доллар продолжает обесцениваться, - согласен с подсчетом аналитик ФК UMIS Тимур ЛЕБЕДЕВ. - Сейчас стоимость унции золота вплотную подобралась к $850, и очевидно, что в ближайшее время она будет держаться в этом диапазоне. Не в последнюю очередь это связано с растущим спросом на драгметалл со стороны развивающихся экономик". Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективах можно говорить о росте доходности золота. Правда, не исключено, что если будет наблюдаться замедление темпов экономики развитых стран, то золотому курсу трудно будет удержаться на достигнутых максимальных уровнях.

Следующее место по доходности занимают ПИФы. Показатели доходности ПИФов акций составили от -2,18 до 12,82%, ПИФов облигаций - от -2,16 до 1,57%, а ПИФов смешанных инвестиций - от -2,27 до 6,29%. Инвестиции в ПИФы и ОФБУ даже сейчас остаются достаточно актуальными, несмотря на октябрьский рост рынка. "Нельзя сказать, что рынок коллективных инвестиций перегрет, весь этот год доходность большинства фондов была не столь высокой, - рассуждает руководитель дирекции аналитических исследований ФК "Уралсиб" Александр ГОЛОВЦОВ. - Поэтому можно предполагать, что в следующем году фонды покажут лучший результат". Эксперт рекомендует обратить внимание на индексные ПИФы.

Рублевые вклады тоже доходностью не радуют: с учетом инфляции в октябре этот показатель составил от -1,2 до -0,9%. Между тем эксперты настаивают на выгодности хранения средств консервативных инвесторов на долгосрочных рублевых депозитах. "Учитывая, что российским банкам понадобились деньги, многие из них пересмотрели свои депозитные программы, повысив процент до 14% годовых, что выгодно, - говорит главный экономист ИБ "Траст" Евгений НАДОРШИН. - Дело в том, что прогнозируемая по итогам года инфляция составляет 10-11%, что меньше процентов по таким вкладам". Вклады в долларах и евро такой доходности не принесут, утверждают эксперты. "Но депозиты в валюте удобны для тех, кто целенаправленно копит на какие-то расходы в валюте, например на туристическую поездку", - полагает директор ЦМЭИ "БДО Юникон" Елена МАТРОСОВА.

При этом Елена Матросова подчеркивает, что инфляция сейчас очень высока, и поэтому все предлагаемые инструменты сбережения либо обесценивают вложения, либо являются очень рискованными. А дешевеющие сбережения и кредитный бум способствуют тому, что люди более активно тратят заработанное. Тенденция к росту расходов сказывается на росте цен, что способствует увеличению инфляции, полагает Евгений Надоршин.