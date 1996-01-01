Ипотечный кредит выплачен досрочно

Наша семья взяла ипотечный кредит, уже живем в новой квартире. Подскажите, каким образом мы сможем без дополнительных комиссий погасить наш долг досрочно. Все ли банки представляют такую возможность?

Право выплатить ипотечный кредит досрочно есть у каждого заемщика. Безусловно, коммерческие банки устанавливают собственные сроки преждевременного возврата финансов. За поспешность новоселам, как правило, придется выплатить комиссию, что совершенно понятно, банк просчитывает все долгосрочные риски и закладывает их в проценты.

Досрочная выплата ипотечного кредита заемщиком без дополнительной уплаты комиссии допускается через 6 месяцев с даты предоставления кредита в Инвестиционном банке КИТ-Финанс, МДМ-банке. Если полгода не истекло, а кредит новоселы все же выплачивают полностью, либо увеличивают суммы аннуитентных ежемесячных платежей, тогда по условиям договора банк взимает комиссию в размере 2% от суммы досрочного погашения. Минимальная сумма досрочного частичного погашения должна равняться 30 тыс. руб., или $1000. Инвестиционный банк КИТ при досрочном погашении автоматически уменьшает размер аннуитетного платежа. ВТБ-24 первые три месяца досрочное погашение не допускает, после чего гасить кредит можно без комиссии, но на сумму не менее 15 тыс. руб. ($ 500 или 500 евро).

Импэксбанк и Сбербанк наделяют своих клиентов досрочным правом погашения задолженности без штрафных санкций. Однако минимальная сумма досрочного платежа должна быть не менее $ 500 или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России.