Сбербанк планирует привлечь 3-летний синдицированный кредит на $700-800 млн

Сбербанк России планирует привлечь трехлетний синдицированный кредит на $700-800 млн не ранее середины декабря, сообщила первый зампред правления банка Алла АЛЕШКИНА на встрече с аналитиками. По ее словам, количество банков, которые выступили с предложениями по организации кредита, составляет 12-15. "Кто из них останется, пока сказать не готова. Но мы будем работать не с одним и не с двумя банками, как мы это делали раньше. В этой ситуации лучше брать группу банков", - сказала она.